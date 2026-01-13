DE
FR

Un atout stratégique
Un élu républicain propose de faire du Groenland le 51e Etat américain

Le député républicain Randy Fine a déposé une loi visant à annexer le Groenland comme 51e État américain. Donald Trump met en avant l'importance stratégique de l'île pour contrer la Chine et la Russie.
Publié: il y a 6 minutes
Trump met la pression sur le Groenland.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un député républicain de Floride a présenté une proposition de loi pour faire du Groenland le 51e Etat des Etats-Unis alors que l'administration Trump menace de s'emparer de l'immense territoire autonome contrôlé par le Danemark, allié des Etats-Unis au sein de l'Otan.

Le texte, intitulé «Loi sur l'annexion et l'admission du Groenland au sein de l'Union», a été présenté lundi par le député Randy Fine, a indiqué le bureau de cet élu républicain dans un communiqué. «Le Groenland n'est pas un avant-poste lointain que nous pouvons nous permettre d'ignorer. C'est un atout vital pour la sécurité nationale», a estimé M. Fine dans son communiqué.

A lire aussi
Les Etats-Unis auront le Groenland «d'une manière ou d'une autre», réaffirme Trump
Refus catégorique du Groenland
Les Etats-Unis auront le Groenland «d'une manière ou d'une autre»
La Suède et l'Allemagne réaffirment leur soutien au Groenland
Une «voie dangereuse»
La Suède et l'Allemagne réaffirment leur soutien au Groenland

«Qui contrôle le Groenland contrôle les principales voies de navigation arctiques et l'architecture de sécurité qui protège les États-Unis. L'Amérique ne peut pas laisser son avenir entre les mains de régimes qui méprisent nos valeurs et cherchent à saper notre sécurité», a-t-il argumenté.

Selon la proposition de loi qui compte deux pages, le président Trump serait autorisé «à prendre toutes les mesures nécessaires pour annexer le Groenland ou l'acquérir en tant que territoire des Etats-Unis».

S'emparer du Groenland coûte que coûte

Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis s'empareraient du Groenland «d'une manière ou d'une autre», précisant qu'il ne parlait pas d'une «location» à court terme mais de l'acquisition de ce territoire.

Le président américain y voit le moyen pour les Etats-Unis d'assurer leur propre sécurité face à la Chine et à la Russie, et estime que le Danemark a délaissé le Groenland et sa défense.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré lundi qu'il n'y avait pas de «calendrier» pour la prise de contrôle du Groenland par les États-Unis «mais, a-t-elle ajouté, c'est assurément une priorité» pour le président Trump.

Une annexion du Groenland signerait l'arrêt de mort de l'Alliance atlantique, avait averti début janvier la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Cette immense île arctique peuplée de 57'000 habitants dispose d'importantes ressources minières, en majorité non exploitées, et est considérée comme un emplacement stratégique. Les Etats-Unis y ont déjà une base militaire et en administraient une dizaine pendant la Guerre froide.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus