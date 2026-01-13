DE
FR

Minimise-t-il la situation?
Le chef de la diplomatie allemande écarte le risque d'une annexion par les Etats-Unis

Le ministre allemand juge peu crédible une attaque américaine contre le Groenland malgré les menaces de Trump. Il rappelle que le territoire est danois et allié des Etats-Unis au sein de l’Otan.
Publié: 06:21 heures
Johann Wadephul juge faible le risque d'une attaque américaine contre le Groenland.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministre allemand des Affaires étrangères a minimisé lundi le risque d'une attaque américaine sur le Groenland, après les menaces répétées de Donald Trump de s'emparer de l'immense territoire autonome contrôlé par le Danemark, allié des Etats-Unis au sein de l'Otan.

«Je n'ai aucune indication que cela soit sérieusement envisagé» par Washington, a déclaré Johann Wadephul à propos d'une éventuelle annexion par la force du Groenland, à l'issue d'une rencontre avec son homologue américain, Marco Rubio. «Je crois plutôt qu'il existe un intérêt commun à traiter les questions de sécurité qui se posent dans la région arctique, et que nous devrions et allons le faire», a-t-il dit à la presse.

«L'Otan est maintenant en train d'élaborer des plans plus concrets à ce sujet, qui seront ensuite discutés conjointement avec nos partenaires américains», a-t-il ajouté. La visite à Washington du chef de la diplomatie allemande intervient avant une rencontre attendue cette semaine entre Marco Rubio et des responsables danois et groenlandais.

A lire aussi
Les Etats-Unis auront le Groenland «d'une manière ou d'une autre», réaffirme Trump
Refus catégorique du Groenland
Les Etats-Unis auront le Groenland «d'une manière ou d'une autre»
La Suède et l'Allemagne réaffirment leur soutien au Groenland
Une «voie dangereuse»
La Suède et l'Allemagne réaffirment leur soutien au Groenland

Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis s'empareraient du Groenland «d'une manière ou d'une autre», précisant qu'il ne parlait pas d'une «location» à court terme mais de l'acquisition de ce territoire. Le président américain y voit le moyen pour les Etats-Unis d'assurer leur propre sécurité face à la Chine et à la Russie, et estime que le Danemark a délaissé le Groenland et sa défense.

La mort de l'Alliance atlantique

Plus tard dans la journée de lundi, des membres du Congrès américain ont indiqué qu'une délégation se rendrait à Copenhague vendredi et samedi, sur la route du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

La délégation rencontrera des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques pour traiter du «renforcement de la sécurité dans l'Arctique et de la consolidation de relations commerciales», a précisé le sénateur démocrate Chris Coons dans un communiqué. «Je pense qu'il est essentiel que le Congrès se montre uni pour soutenir nos alliés et respecter la souveraineté du Danemark et du Groenland», a souligné le sénateur républicain Thom Tillis.

Face aux menaces américaines, l'Otan et le Groenland ont annoncé lundi vouloir travailler au renforcement de la défense de ce territoire. Une annexion du Groenland signerait l'arrêt de mort de l'Alliance atlantique, avait averti début janvier la Première ministre danoise, Mette Frederiksen.

Cette immense île arctique peuplée de 57'000 habitants dispose d'importantes ressources minières, en majorité non exploitées, et est considérée comme un emplacement stratégique. Les Etats-Unis y ont déjà une base militaire et en administraient une dizaine pendant la Guerre froide.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus