Le ministre allemand juge peu crédible une attaque américaine contre le Groenland malgré les menaces de Trump. Il rappelle que le territoire est danois et allié des Etats-Unis au sein de l’Otan.

Le chef de la diplomatie allemande écarte le risque d'une annexion par les Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Le ministre allemand des Affaires étrangères a minimisé lundi le risque d'une attaque américaine sur le Groenland, après les menaces répétées de Donald Trump de s'emparer de l'immense territoire autonome contrôlé par le Danemark, allié des Etats-Unis au sein de l'Otan.

«Je n'ai aucune indication que cela soit sérieusement envisagé» par Washington, a déclaré Johann Wadephul à propos d'une éventuelle annexion par la force du Groenland, à l'issue d'une rencontre avec son homologue américain, Marco Rubio. «Je crois plutôt qu'il existe un intérêt commun à traiter les questions de sécurité qui se posent dans la région arctique, et que nous devrions et allons le faire», a-t-il dit à la presse.

«L'Otan est maintenant en train d'élaborer des plans plus concrets à ce sujet, qui seront ensuite discutés conjointement avec nos partenaires américains», a-t-il ajouté. La visite à Washington du chef de la diplomatie allemande intervient avant une rencontre attendue cette semaine entre Marco Rubio et des responsables danois et groenlandais.

Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis s'empareraient du Groenland «d'une manière ou d'une autre», précisant qu'il ne parlait pas d'une «location» à court terme mais de l'acquisition de ce territoire. Le président américain y voit le moyen pour les Etats-Unis d'assurer leur propre sécurité face à la Chine et à la Russie, et estime que le Danemark a délaissé le Groenland et sa défense.

La mort de l'Alliance atlantique

Plus tard dans la journée de lundi, des membres du Congrès américain ont indiqué qu'une délégation se rendrait à Copenhague vendredi et samedi, sur la route du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

La délégation rencontrera des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques pour traiter du «renforcement de la sécurité dans l'Arctique et de la consolidation de relations commerciales», a précisé le sénateur démocrate Chris Coons dans un communiqué. «Je pense qu'il est essentiel que le Congrès se montre uni pour soutenir nos alliés et respecter la souveraineté du Danemark et du Groenland», a souligné le sénateur républicain Thom Tillis.

Face aux menaces américaines, l'Otan et le Groenland ont annoncé lundi vouloir travailler au renforcement de la défense de ce territoire. Une annexion du Groenland signerait l'arrêt de mort de l'Alliance atlantique, avait averti début janvier la Première ministre danoise, Mette Frederiksen.

Cette immense île arctique peuplée de 57'000 habitants dispose d'importantes ressources minières, en majorité non exploitées, et est considérée comme un emplacement stratégique. Les Etats-Unis y ont déjà une base militaire et en administraient une dizaine pendant la Guerre froide.