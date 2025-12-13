DE
FR

«Cette situation m'inquiète énormément»
Une «super grippe» s'abat sur l'Europe et terrifie les experts

Une mutation du virus de la grippe H3N2 se propage en Europe. Cet agent pathogène, surnommé «super grippe», a été détecté en Roumanie. Il peut entraîner des formes plus graves de la maladie et une augmentation des hospitalisations.
Publié: 22:06 heures
Une vague de grippe sévit en Suisse.
Photo: Keystone
Une grippe virulente s'est abattue sur l'Europe, alerte Blic.rs. Le virus mutant de la grippe A H3N2 – aussi connu sous le nom de «super grippe» – a récemment été détecté en Roumanie. Selon l'Institut national roumain de santé publique (INSP), cette «super grippe» peut causer des symptômes très lourds, en particulier pour les personnes âgées et celles ayant des antécédents médicaux.

«Le risque d'évolution grave de la maladie est élevé pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies métaboliques, pulmonaires, cardiovasculaires, neuromusculaires et autres maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les résidents des établissements de soins. La vaccination devrait continuer à protéger contre les formes graves», explique l'INSP.

Un virus inédit

Le virus H3N2 circule depuis des mois déjà dans plusieurs pays européens. Les experts estiment que ce variant est plus contagieux et entraîne des cas plus graves ainsi qu'un nombre plus élevé d'hospitalisations par rapport aux saisons grippales précédentes.

«Ça fait longtemps que nous n'avons pas vu un virus aussi agressif, cette dynamique est inhabituelle», déclare à la BBC Nicola Lewis, directrice du Centre mondial de la grippe à l'Institut Francis Crick. «Cette situation m'inquiète énormément. Je ne panique pas, mais je suis préoccupée», confie-t-elle.

Selon les estimations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la grippe provoque chaque année jusqu'à 50 millions de cas symptomatiques et jusqu'à 70'000 décès en Europe. Jusqu'à 20% de la population attrapent la grippe chaque année. Les enfants, en particulier, sont plus infectés que les autres et transmettent souvent le virus au sein de leur famille.

Cet article a d'abord été publié sur Blic.rs. Blic.rs appartient, comme Blick, à Ringier.

