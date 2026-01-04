DE
FR

Après une paralysie totale
Les vols reprennent progressivement en Grèce

L'espace aérien a été entièrement fermé au dessus de la Grèce dimanche matin. Une panne généralisée des systèmes de communication à l'origine de cette paralysie qui semble progressivement prendre fin.
Publié: 11:19 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
L'espace aérien au-dessus de la Grèce semble avoir été complètement fermé.
Photo: Flightradar
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra Marschner

Un problème technique a empêché dimanche matin l'atterrissage et le décollage des avions aux aéroports grecs pendant au moins deux heures, provoquant des reports ou des retards des vols, a rapporté la télévision publique grecque Ert.

«Depuis 9h (8h30, heure suisse) dimanche matin aucun avion n'a pu atterrir ou décoller dans les aéroports grecs» en raison d'«un problème technique», a indiqué la Ert. «A Eleftherios Venizelos», principal aéroport d'Athènes, «aucun avion n'a atterri ou décollé depuis au moins 10h locales (9h, heure suisse)», a-t-on appris auprès du bureau de presse de cet aéroport.

«L'aviation civile grecque est en train de rétablir le problème survenu dans tous les aéroports du pays», selon cette source. Vers 12h45 locales (13h45, heure suisse), soit environ trois heures après l'apparition de ce problème technique, des annonces concernant la reprise des départs de certains vols ont eu lieu à l'aéroport Eleftherios Venizelos, a rapporté la Ert.

Rétablissement progressif

«Il semble qu'il y ait un rétablissement du problème progressivement», a confirmé le bureau de presse de cet aéroport, où ont transité, de même source, 31,6 millions de passagers sur les onze premiers mois de 2025, soit une hausse de 6,6%. La plupart des avions ayant comme destination les aéroports grecs ont dû être redirigés vers les aéroports de la Turquie voisine, selon la même source.

A lire aussi
Vol «planifié» de bombardiers russes au nord de la Scandinavie
Durant plus de sept heures
Vol «planifié» de bombardiers russes au nord de la Scandinavie
La Chine tire une salve de roquettes autour de Taïwan
Deuxième jour de l'opération
La Chine tire une salve de roquettes autour de Taïwan

Selon les premières informations de la Ert le problème serait lié à des «fréquences sur l'espace aérien grec» et l'aviation civile grecque est en train de résoudre ce problème. Aucune information officielle n'a été publiée pour l'instant par les aéroports du pays.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus