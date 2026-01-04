Les vols reprennent progressivement en Grèce

L'espace aérien a été entièrement fermé au dessus de la Grèce dimanche matin. Une panne généralisée des systèmes de communication à l'origine de cette paralysie qui semble progressivement prendre fin.

Sandra Marschner

Un problème technique a empêché dimanche matin l'atterrissage et le décollage des avions aux aéroports grecs pendant au moins deux heures, provoquant des reports ou des retards des vols, a rapporté la télévision publique grecque Ert.

«Depuis 9h (8h30, heure suisse) dimanche matin aucun avion n'a pu atterrir ou décoller dans les aéroports grecs» en raison d'«un problème technique», a indiqué la Ert. «A Eleftherios Venizelos», principal aéroport d'Athènes, «aucun avion n'a atterri ou décollé depuis au moins 10h locales (9h, heure suisse)», a-t-on appris auprès du bureau de presse de cet aéroport.

«L'aviation civile grecque est en train de rétablir le problème survenu dans tous les aéroports du pays», selon cette source. Vers 12h45 locales (13h45, heure suisse), soit environ trois heures après l'apparition de ce problème technique, des annonces concernant la reprise des départs de certains vols ont eu lieu à l'aéroport Eleftherios Venizelos, a rapporté la Ert.

Rétablissement progressif

«Il semble qu'il y ait un rétablissement du problème progressivement», a confirmé le bureau de presse de cet aéroport, où ont transité, de même source, 31,6 millions de passagers sur les onze premiers mois de 2025, soit une hausse de 6,6%. La plupart des avions ayant comme destination les aéroports grecs ont dû être redirigés vers les aéroports de la Turquie voisine, selon la même source.

Selon les premières informations de la Ert le problème serait lié à des «fréquences sur l'espace aérien grec» et l'aviation civile grecque est en train de résoudre ce problème. Aucune information officielle n'a été publiée pour l'instant par les aéroports du pays.