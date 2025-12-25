Vol «planifié» de bombardiers russes au nord de la Scandinavie

Des bombardiers stratégiques russes ont effectué un vol «planifié» au-dessus des mers de Norvège et de Barents, dans l'Arctique, conduisant des «avions de chasse de pays étrangers» à les escorter, a indiqué jeudi le ministère russe de la défense, cité par les agences russes.
Ni la date de ces vols de Tu-95, capables de transporter des armes nucléaires, ni les pays qui ont déployé leur aviation pour les surveiller n'ont été précisés.
«Des bombardiers stratégiques Tu-95MS [...] des forces aérospatiales russes ont effectué un vol planifié dans l'espace aérien au-dessus des eaux internationales de la mer de Barents et de la mer de Norvège», au nord de la Scandinavie et du nord-ouest de la Russie, a indiqué le ministère, précisant que le vol avait duré plus de sept heures.
En Asie à la mi-décembre
«Lors de certaines étapes, les bombardiers stratégiques ont été accompagnés par des avions de chasse de pays étrangers», a-t-il ajouté. Le ministère a affirmé que de tels vols avaient lieu régulièrement dans de nombreuses régions du monde et se déroulaient en respect du droit international.
A la mi-décembre, la Corée du Sud et le Japon avaient critiqué le vol d'avions militaires russes et chinois proches de leur territoire, qui les avaient conduits à déployer en urgence des avions de chasse.
Ces patrouilles impliquaient, selon Tokyo, deux Tu-95 qui avaient survolé la mer du Japon pour retrouver deux bombardiers chinois H-6 en mer de Chine orientale, avant de voler conjointement autour du Japon.