DE
FR

Durant plus de sept heures
Vol «planifié» de bombardiers russes au nord de la Scandinavie

Des bombardiers stratégiques russes Tu-95, capables de transporter des armes nucléaires, ont survolé les mers de Norvège et de Barents. Escortés par des avions étrangers, ces vols «planifiés» ont duré plus de sept heures.
Publié: 09:47 heures
Un bombardier Tu - 95 Bear à travers la zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska au-dessus de la mer de Béring, le 24 septembre 2025.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des bombardiers stratégiques russes ont effectué un vol «planifié» au-dessus des mers de Norvège et de Barents, dans l'Arctique, conduisant des «avions de chasse de pays étrangers» à les escorter, a indiqué jeudi le ministère russe de la défense, cité par les agences russes.

Ni la date de ces vols de Tu-95, capables de transporter des armes nucléaires, ni les pays qui ont déployé leur aviation pour les surveiller n'ont été précisés.

«Des bombardiers stratégiques Tu-95MS [...] des forces aérospatiales russes ont effectué un vol planifié dans l'espace aérien au-dessus des eaux internationales de la mer de Barents et de la mer de Norvège», au nord de la Scandinavie et du nord-ouest de la Russie, a indiqué le ministère, précisant que le vol avait duré plus de sept heures.

En Asie à la mi-décembre

«Lors de certaines étapes, les bombardiers stratégiques ont été accompagnés par des avions de chasse de pays étrangers», a-t-il ajouté. Le ministère a affirmé que de tels vols avaient lieu régulièrement dans de nombreuses régions du monde et se déroulaient en respect du droit international.

A la mi-décembre, la Corée du Sud et le Japon avaient critiqué le vol d'avions militaires russes et chinois proches de leur territoire, qui les avaient conduits à déployer en urgence des avions de chasse.

Ces patrouilles impliquaient, selon Tokyo, deux Tu-95 qui avaient survolé la mer du Japon pour retrouver deux bombardiers chinois H-6 en mer de Chine orientale, avant de voler conjointement autour du Japon.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus