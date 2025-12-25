Des bombardiers stratégiques russes Tu-95, capables de transporter des armes nucléaires, ont survolé les mers de Norvège et de Barents. Escortés par des avions étrangers, ces vols «planifiés» ont duré plus de sept heures.

Vol «planifié» de bombardiers russes au nord de la Scandinavie

AFP Agence France-Presse

Des bombardiers stratégiques russes ont effectué un vol «planifié» au-dessus des mers de Norvège et de Barents, dans l'Arctique, conduisant des «avions de chasse de pays étrangers» à les escorter, a indiqué jeudi le ministère russe de la défense, cité par les agences russes.

Ni la date de ces vols de Tu-95, capables de transporter des armes nucléaires, ni les pays qui ont déployé leur aviation pour les surveiller n'ont été précisés.

«Des bombardiers stratégiques Tu-95MS [...] des forces aérospatiales russes ont effectué un vol planifié dans l'espace aérien au-dessus des eaux internationales de la mer de Barents et de la mer de Norvège», au nord de la Scandinavie et du nord-ouest de la Russie, a indiqué le ministère, précisant que le vol avait duré plus de sept heures.

En Asie à la mi-décembre

«Lors de certaines étapes, les bombardiers stratégiques ont été accompagnés par des avions de chasse de pays étrangers», a-t-il ajouté. Le ministère a affirmé que de tels vols avaient lieu régulièrement dans de nombreuses régions du monde et se déroulaient en respect du droit international.

A la mi-décembre, la Corée du Sud et le Japon avaient critiqué le vol d'avions militaires russes et chinois proches de leur territoire, qui les avaient conduits à déployer en urgence des avions de chasse.

Ces patrouilles impliquaient, selon Tokyo, deux Tu-95 qui avaient survolé la mer du Japon pour retrouver deux bombardiers chinois H-6 en mer de Chine orientale, avant de voler conjointement autour du Japon.