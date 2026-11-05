Google va désactiver par défaut ses outils d’IA Gemini pour les élèves, de la maternelle au lycée, après des critiques de parents, d’écoles et d’élus. Le déploiement mondial commencera aux États-Unis, à une date non fixée.

Google va désactiver par défaut ses outils d'IA pour les élèves

Google va désactiver par défaut ses outils d'IA pour les élèves

ATS Agence télégraphique suisse

Google a annoncé cette semaine qu'il n'activerait plus par défaut son assistant d'intelligence artificielle Gemini pour les élèves, un revirement après des mois de critiques de parents, d'écoles et d'élus.

Le géant de la recherche en ligne domine les outils numériques des écoles américaines: ses applications, dont Gmail, Docs et Classroom, y sont omniprésentes et ses ordinateurs à bas prix Chromebook sont les plus distribués aux élèves.

Selon les changements, annoncés mardi par Google sur son blog, Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom et le moteur de recherche seront désactivés par défaut pour les élèves, de la maternelle au lycée, à moins que les administrateurs scolaires ne les activent.

Ce revirement signifie aussi que les écoles refusant tout usage d'IA ne pourront pas proposer aux élèves le moteur de recherche de Google, car les fonctions d'IA y sont désormais «profondément intégrées», a expliqué au New York Times le vice-président de Google chargé de l'éducation, Chris Phillips.

Si une école interdit totalement l'IA, les élèves «n'auront pas accès à la recherche, et verront un message de leur école indiquant qu'elle n'est pas disponible», a-t-il ajouté.

150 millions d'élèves utilisent Classroom

Sur X, le maire de New York Zohran Mamdani a, entre autres élus américains, accusé Google d'«essayer d'utiliser son pouvoir de monopole pour imposer l'IA dans nos écoles publiques».

Google a indiqué à l'AFP que ces réglages seraient déployés dans le monde entier, en commençant par les États-Unis, à une date non encore fixée.

Plus de 150 millions d'élèves utilisent Classroom dans le monde, selon des sénateurs qui, le mois dernier, avaient exigé une réponse du groupe sur l'activation par défaut de l'IA sur les appareils scolaires.

Les villes de New York et Los Angeles ont toutes deux annoncé en septembre leur intention de restreindre l'accès aux outils d'IA sur les appareils scolaires.