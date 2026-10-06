DE
FR

Le blazar le plus lointain
Un trou noir supermassif à 8 milliards d'années-lumière découvert à Genève

Des astronomes de l'UNIGE annoncent la découverte du blazar OP 313, situé à 8 milliards d'années-lumière. Ce quasar ultra-lumineux a émis des rayons gamma détectés pour la première fois en décembre 2023.
Publié: il y a 14 minutes
1/2
Des chercheurs de l'UNIGE ont identifié le blazar le plus lointain jamais observé. (image d'illustration)
Photo: amriphoto
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une équipe internationale de scientifiques a identifié le balzar le plus lointain jamais observé à ce jour. Ce noyau de galaxie extrêmement brillant, alimenté par un trou noir supermassif et source de jets de particules hautement énergétiques, se trouve à environ 8 milliards d'années-lumière de la Terre, annonce mardi l'Université de Genève (UNIGE).

Les balzars sont des quasars dont les jets de particules sont pointés directement vers la Terre. Le blazar OP 313 qui vient d'être découvert compte parmi les sources d'émission les plus brillantes et les plus puissantes de l'Univers, indique dans un communiqué l'UNIGE.

Collaboration étroite

OP 313 a émis il y a de cela 8 milliards d'années une puissante bouffée de rayons gamma. Ces photons à haute énergie ont été repérés en décembre 2023 par les astronomes. En parcourant le cosmos, ces rayons ont cependant perdu de leur vigueur, rendant leur signal difficilement détectable sur la Terre.

Pour repérer ces rayons et analyser les variations de leur flux, les astronomes ont notamment utilisé les données combinées des télescopes LST-1 et MAGIC, à l'Observatoire du Roque de los Muchachos, à La Palma, en Espagne. Cette étude permet aux chercheurs de mieux comprendre le fonctionnement interne des quasars.

Ces travaux sont le fruit d'une collaboration CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory) LST (Large Sized Telescope) dédié à l'étude des rayons gamma de très haute énergie. Le projet réunit plus de 500 scientifiques et ingénieurs de 25 institutions de 11 pays, dont la Suisse. L'étude des rayons que le blazar OP 313 émet fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Astronomy & Astrophysics».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus