Des astronomes de l'UNIGE annoncent la découverte du blazar OP 313, situé à 8 milliards d'années-lumière. Ce quasar ultra-lumineux a émis des rayons gamma détectés pour la première fois en décembre 2023.

Un trou noir supermassif à 8 milliards d'années-lumière découvert à Genève

Un trou noir supermassif à 8 milliards d'années-lumière découvert à Genève

ATS Agence télégraphique suisse

Une équipe internationale de scientifiques a identifié le balzar le plus lointain jamais observé à ce jour. Ce noyau de galaxie extrêmement brillant, alimenté par un trou noir supermassif et source de jets de particules hautement énergétiques, se trouve à environ 8 milliards d'années-lumière de la Terre, annonce mardi l'Université de Genève (UNIGE).

Les balzars sont des quasars dont les jets de particules sont pointés directement vers la Terre. Le blazar OP 313 qui vient d'être découvert compte parmi les sources d'émission les plus brillantes et les plus puissantes de l'Univers, indique dans un communiqué l'UNIGE.

Collaboration étroite

OP 313 a émis il y a de cela 8 milliards d'années une puissante bouffée de rayons gamma. Ces photons à haute énergie ont été repérés en décembre 2023 par les astronomes. En parcourant le cosmos, ces rayons ont cependant perdu de leur vigueur, rendant leur signal difficilement détectable sur la Terre.

Pour repérer ces rayons et analyser les variations de leur flux, les astronomes ont notamment utilisé les données combinées des télescopes LST-1 et MAGIC, à l'Observatoire du Roque de los Muchachos, à La Palma, en Espagne. Cette étude permet aux chercheurs de mieux comprendre le fonctionnement interne des quasars.

Ces travaux sont le fruit d'une collaboration CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory) LST (Large Sized Telescope) dédié à l'étude des rayons gamma de très haute énergie. Le projet réunit plus de 500 scientifiques et ingénieurs de 25 institutions de 11 pays, dont la Suisse. L'étude des rayons que le blazar OP 313 émet fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Astronomy & Astrophysics».