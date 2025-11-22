Trois Gazaouis tués par des frappes israéliennes samedi

La Défense civile annonce trois morts dans une frappe israélienne à Gaza-ville
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi qu'une frappe israélienne avait fait trois morts à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, où le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël apparaît fragilisé depuis le milieu de semaine.
«Trois martyrs et plusieurs blessés ont été retirés après qu'une frappe de l'occupation a ciblé une voiture civile près du carrefour al-Abbas, dans le quartier d'al-Rimal, dans l'ouest de la ville de Gaza», a détaillé le porte-parole de cette organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, Mahmoud Bassal.
Des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué des dizaines de personnes depuis mercredi selon les autorités locales, Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas s'accusant mutuellement d'avoir violé le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
Source: AFP
Le médiateur qatari dénonce une «escalade dangereuse» menaçant la trêve
Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a condamné jeudi les dernières frappes israéliennes à Gaza, affirmant qu'elles menaçaient la trêve fragile dans le territoire meurtri par deux années de guerre.
Le pays du Golfe «condamne fermement les attaques brutales menées par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza (...) et les considère comme une escalade dangereuse qui menace de compromettre l'accord de cessez-le-feu», a déclaré le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
Des frappes israéliennes ont tué plusieurs personnes à Gaza
Quatre personnes, dont une fillette âgée d'un an, ont été tuées dans des frappes israéliennes jeudi dans le sud de la bande de Gaza, où les bombardements israéliens se poursuivent dans la matinée, selon les autorités locales.
Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé le fragile cessez-le-feu depuis mercredi après que l'armée a dénoncé des tirs «en direction de la zone où [ses] soldats opèrent à Khan Younès», dans le sud du territoire. Les autorités locales de Gaza, contrôlées par le Hamas, avaient rapporté 27 morts dans les frappes israéliennes mercredi.
Journée meurtrière
La Défense civile de la bande de Gaza, organisation de premiers secours, opérant sous l'autorité du Hamas, a dit avoir pris en charge «trois martyrs et quinze blessés» après un bombardement israélien sur une habitation dans la zone de Bani Souhaila, à l'est de Khan Younès vers 4h.
Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe visant à «démanteler des infrastructures terroristes». L'hôpital Nasser de Khan Younès a confirmé le bilan de la Défense civile, précisant que les morts étaient tous de la même famille et que figuraient parmi eux une fillette d'un an.
Une autre personne a été tuée à l'est de Khan Younès dans une frappe de drone, selon les services d'urgence du ministère de la Santé de Gaza et l'hôpital Nasser. Selon une source au ministère de l'Intérieur de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, les frappes aériennes ont cessé depuis 5h, mais des tirs d'artillerie israéliens se poursuivent dans la zone de Khan Younès.
Mercredi a été l'une des journées les plus meurtrières à Gaza depuis le 10 octobre et l'entrée en vigueur de la trêve à laquelle ont poussé les Etats-Unis après plus de deux ans de guerre.
Source: AFP
Plus de 10'000 enfants de Gaza vaccinés en huit jours
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) espère vacciner plus de 40'000 enfants contre diverses maladies dans le cadre d'une campagne lancée le 9 novembre. Plus de 10'000 d'entre eux ont déjà pu l'être.
«L'OMS et ses partenaires ont vacciné plus de 10'000 enfants âgés de moins de trois ans à Gaza au cours des 8 premiers jours d'une campagne de vaccination lancée le 9 novembre et prolongée jusqu'à ce samedi», a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X.
«L'objectif de la campagne est d'atteindre plus de 40'000 enfants», a-t-il indiqué. Il précise que la campagne est menée en collaboration avec l'Unicef, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) et le ministère de la Santé opérant à Gaza sous le contrôle du Hamas.
L'objectif est de protéger ces enfants contre «la rougeole, les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la tuberculose, la poliomyélite, le rotavirus et la pneumonie». Les phases deux et trois de la campagne sont prévues en décembre et en janvier prochain.
Source: ATS
La Défense civile à Gaza annonce un nouveau bilan de 27 morts après des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état mercredi de 27 personnes tuées dans des bombardements israéliens à travers le territoire, où Israël a dit frapper le Hamas en riposte, selon lui, à des attaques contre ses soldats violant le cessez-le-feu.
Les frappes israéliennes, parmi les plus meurtrières depuis le début, le 10 octobre, de la trêve à Gaza, ont fait 14 morts à Gaza-ville et 13 dans la région de Khan Younès (sud), a indiqué à l'AFP la Défense civile, organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.
«Les bombardements et les morts ont recommencé. Ils ne nous laissent même pas le temps de respirer», déplore auprès de l'AFP Ahraf Abu Sultan, 50 ans, tout juste rentré à Gaza-ville pour réparer sa maison détruite après avoir été déplacé un an dans le sud du territoire.
«Il n'y a aucun espoir pour la vie à Gaza», se lamente Nivine Ahmed, déplacée sous une tente à Khan Younès. «Nous avons entendu le bruit des explosions et vu la fumée s'élever. Les gens couraient et les sirènes des ambulances retentissaient». Le Hamas a dénoncé dans un communiqué une «escalade dangereuse».
Source: AFP
Les Etats-Unis ont demandé au Yémen de joindre la force internationale à Gaza
Les Etats-Unis ont demandé au Yémen de rejoindre la force internationale qui doit être déployée dans la bande de Gaza dans le cadre du plan de paix du président Donald Trump, ont déclaré à l'AFP plusieurs responsables yéménites.
Le gouvernement yéménite n'a pas encore pris de décision, ont indiqué ces sources, parmi lesquelles un haut diplomate, un responsable militaire et un membre du Conseil présidentiel qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Le Liban fait état d'au moins 11 morts dans une frappe israélienne sur un camp de réfugiés palestiniens
Le ministère libanais de la Santé a fait état mardi soir de 11 morts dans une frappe israélienne sur un véhicule dans un camp de réfugiés palestiniens du sud du Liban, tandis que l'armée israélienne dit avoir frappé un camp d'entraînement du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Le ministère a parlé d'une attaque «de l'ennemi israélien sur le camp d'Aïn al-Heloué à Saïda», faisant état d'un bilan de 11 morts et quatre blessés. Selon l'agence de presse officielle ANI, «un drone israélien a ciblé une voiture» près d'une mosquée du camp.
L'armée israélienne a dit avoir frappé un camp d'entraînement du mouvement islamiste palestinien Hamas dans le sud du Liban. «Il y a peu de temps, l'armée a frappé des terroristes en opération dans un camp d'entraînement du Hamas dans la région d'Aïn al-Héloué [...] en vue de commettre des attentats terroristes contre [l'armée israélienne] et l'Etat d'Israël», affirme un communiqué militaire.
Source: AFP
Une attaque en Cisjordanie occupée fait un mort et trois blessés
Une attaque à la voiture-bélier et au couteau a fait un mort et trois blessés mardi dans le sud de la Cisjordanie occupée, ont annoncé les services de secours israéliens et l'armée israélienne.
Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a annoncé le décès d'un homme d'une trentaine d'années et a déclaré que ses services avaient évacué dans des hôpitaux de Jérusalem trois autres personnes, dont une femme d'environ 40 ans et un adolescent de 15 ans «présentant des plaies pénétrantes».
L'armée a de son côté fait état sans plus de précision d'une attaque à la voiture bélier et au couteau au même endroit.
Source: AFP
L'UE estime que le plan Trump pour Gaza est une étape importante pour la paix
Le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant le plan de paix pour Gaza du président américain, Donald Trump, «est une étape importante», a indiqué mardi un porte-parole du service diplomatique de l'UE.
Le vote de cette résolution «consolide le cessez-le-feu, permet un accès humanitaire à grande échelle», et «fournit la base pour passer à la phase suivante», a salué ce porte-parole Anouar El Anouni.
Source: AFP
L'Autorité palestinienne salue le vote du plan Trump pour Gaza et appelle à son application
Le ministère palestinien des Affaires étrangères a salué mardi le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza, et a appelé à sa mise en œuvre rapide sur le terrain.
«L'Etat de Palestine salue la résolution de l'ONU sur Gaza», a écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié le X, soulignant «l'urgence de mettre immédiatement en œuvre sur le terrain cette résolution», prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale dans le territoire palestinien.
Source: AFP