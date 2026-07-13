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La Confédération participe
Près de 900 millions d'euros levés pour l'aide aux Palestiniens

Les pays donateurs, dont la Confédération, promettent près de 900 millions d'euros pour soutenir la reconstruction de Gaza. La Commission européenne conditionne toutefois le déblocage des fonds à une amélioration de la situation sur le terrain.
Publié: il y a 28 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
«La population n'a même pas le minimum vital pour survivre, et les ONG travaillent dans des conditions impossibles», a dénoncé Hadja Lahbib.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Les pays donateurs d'aide aux Palestiniens sont prêts à mettre près de 900 millions d'euros sur la table pour aider à la reconstruction de Gaza, mais attendent que les conditions soient réunies, a annoncé lundi la Commission européenne.

«Nous allons présenter aujourd'hui le premier volet, d'un montant de près de 900 millions d'euros», a déclaré la commissaire européenne à la Méditerranée Dubravka Suica. «Nous avons maintenant besoin que les conditions sur le terrain permettent à notre aide d'atteindre la population de Gaza», a-t-elle aussitôt ajouté.

Les fonds – qui incluent de l'argent déjà promis pour l'aide à Gaza – seraient utilisés pour déblayer les décombres laissés par l'offensive militaire israélienne et reconstruire les services de base tels que l'accès à l'eau et l'assainissement. En dépit d'un cessez-le-feu entré en vigueur en octobre, après deux années de guerre, les violences israéliennes à Gaza continuent et l'aide humanitaire est insuffisante.

«Les populations n'ont même pas le minimum vital pour survivre, et les ONG internationales travaillent dans des conditions impossibles», a dénoncé la commissaire européenne chargée des situations de crise Hadja Lahbib.

Quelque 65 délégations participent à cette conférence des donateurs à Bruxelles, dont l'un des principaux objectifs est de faire le point sur l'état des réformes entreprises par l'Autorité palestinienne.

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Cette dernière et l'Union européenne se sont mis d'accord sur un programme de réformes, destiné à consolider l'Autorité palestinienne dans le cadre de la solution à deux Etats, que soutient l'UE.

Ces réformes prévoient, entre autres, d'améliorer de façon «significative» le fonctionnement des secteurs budgétaire et des dépenses publiques, de lutter contre la corruption et de renforcer «la gouvernance publique», selon un communiqué de l'UE.

La Confédération participe à l'initiative

La Confédération participe, aux côtés de douze autres gouvernements, à une action visant à relancer rapidement la reconstruction de Gaza. Selon la Commission européenne, plusieurs centaines de millions d'euros ont été récoltés lors du lancement de cette initiative.

Outre le Conseil fédéral, participent les gouvernements de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, de la Finlande, de la France, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission européenne. Cette initiative a été lancée lors de la deuxième réunion du groupe des donateurs pour la Palestine à Bruxelles, à laquelle ont participé 65 délégations. La Suisse y était également représentée.

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