Le Kremlin a indiqué lundi que le président russe Vladimir Poutine a reçu une invitation à rejoindre le «Conseil de paix». Cette initiative a été proposée par son homologue américain Donald Trump pour promouvoir le dialogue international.

Le Kremlin a indiqué lundi que le président russe Vladimir Poutine a «reçu une invitation» pour rejoindre l'initiative proposée par son homologue américain Donald Trump et baptisée «Conseil de paix».

«Le président Poutine a reçu une invitation à se joindre à la composition du Conseil de paix par des voies diplomatiques», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'un briefing quotidien auquel participait l'AFP. Il n'a pas donné d'indication sur la réponse de Vladimir Poutine, précisant que la Russie veut «clarifier toutes les nuances» de cette proposition avec Washington.

De nombreux dirigeants étrangers ont reçu une invitation à joindre cette nouvelle entité dont Donald Trump a annoncé vouloir prendre la présidence. La Maison Blanche a annoncé qu'en vertu du plan pour mettre fin à la guerre à Gaza soutenu par Washington, un «Conseil de paix» présidé par Trump serait formé.

De premiers noms ont été dévoilés par la présidence américaine et d'autres personnalités ont annoncé avoir reçu des invitations.