Le nouveau chef de la branche armée du Hamas tué par Israël

Le nouveau chef du Hamas tué dans une frappe israélienne à Gaza

Israël a annoncé mercredi avoir tué le nouveau chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas visé la veille par une frappe à Gaza, en dépit du cessez-le-feu censé être en vigueur depuis octobre.

«Le commandant de la branche armée de l'organisation terroriste Hamas à Gaza a été éliminé hier», a écrit le ministre de la Défense israélien Israël Katz dans un message sur le réseau social X.

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M. Katz et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avaient annoncé mardi que l'armée israélienne avait mené dans la journée «une frappe à Gaza visant Mohammed Odeh», le nouveau chef des Brigades Ezzdine al-Qassam, branche armée du Hamas. Le Hamas n'a fait aucune déclaration à son sujet à ce stade.

Source: AFP