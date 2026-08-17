Jared Kushner doit rencontrer Netanyahu lundi, après avoir parlé au Hamas

L'émissaire américain Jared Kushner doit rencontrer lundi en Israël le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour tenter de faire avancer le plan de paix américain à Gaza, auquel le dirigeant a opposé jusqu'à présent une fin de non-recevoir.

Jared Kushner, également gendre du président Donald Trump, a rencontré dimanche des dirigeants du mouvement palestinien Hamas en Egypte. Le Hamas a donné son accord fin juillet à une feuille de route américaine, censée lancer la deuxième étape du plan, prévoyant le désarmement du mouvement islamiste et le retrait israélien du territoire palestinien.

Benjamin Netanyahu a, lui, rejeté officiellement le texte en exigeant un désarmement «véritable» du Hamas. Selon des sources ayant requis l'anonymat, Jared Kushner a, dimanche lors d'une rencontre avec des membres de la direction du Hamas, insisté sur le désarmement du mouvement et appelé à des mesures «vérifiables».

Il a fait savoir que «Gaza ne pourra plus jamais être une source de terreur pour Israël», a déclaré une de ces sources. Le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza depuis 2007, avait revendiqué l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 en territoire israélien, provoquant en retour une guerre meurtrière dans l'enclave.

Source: AFP