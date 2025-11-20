Des frappes israéliennes ont tué plusieurs personnes à Gaza

Quatre personnes, dont une fillette âgée d'un an, ont été tuées dans des frappes israéliennes jeudi dans le sud de la bande de Gaza, où les bombardements israéliens se poursuivent dans la matinée, selon les autorités locales.

Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé le fragile cessez-le-feu depuis mercredi après que l'armée a dénoncé des tirs «en direction de la zone où [ses] soldats opèrent à Khan Younès», dans le sud du territoire. Les autorités locales de Gaza, contrôlées par le Hamas, avaient rapporté 27 morts dans les frappes israéliennes mercredi.

Journée meurtrière

La Défense civile de la bande de Gaza, organisation de premiers secours, opérant sous l'autorité du Hamas, a dit avoir pris en charge «trois martyrs et quinze blessés» après un bombardement israélien sur une habitation dans la zone de Bani Souhaila, à l'est de Khan Younès vers 4h.

Photo: keystone-sda.ch

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe visant à «démanteler des infrastructures terroristes». L'hôpital Nasser de Khan Younès a confirmé le bilan de la Défense civile, précisant que les morts étaient tous de la même famille et que figuraient parmi eux une fillette d'un an.

Une autre personne a été tuée à l'est de Khan Younès dans une frappe de drone, selon les services d'urgence du ministère de la Santé de Gaza et l'hôpital Nasser. Selon une source au ministère de l'Intérieur de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, les frappes aériennes ont cessé depuis 5h, mais des tirs d'artillerie israéliens se poursuivent dans la zone de Khan Younès.

Mercredi a été l'une des journées les plus meurtrières à Gaza depuis le 10 octobre et l'entrée en vigueur de la trêve à laquelle ont poussé les Etats-Unis après plus de deux ans de guerre.

Source: AFP