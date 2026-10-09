Près de 1,8 million de Palestiniens à Gaza risquent un quatrième hiver sans abris adéquats, alerte l'ONU. Le manque d'accès et de financements entrave l'aide humanitaire essentielle au territoire.

La quasi-totalité de la population de Gaza privée d'abris adaptés avant l'hiver

La quasi-totalité de la population de Gaza privée d'abris adaptés avant l'hiver

AFP Agence France-Presse

La quasi-totalité de la population de Gaza, soit près de deux millions de personnes, est encore dépourvue d'abris adaptés avant l'arrivée de l'hiver, a alerté vendredi l'ONU, réclamant un accès pour l'acheminement de l'aide.

Près de 1,8 million des quelque 2 millions de Palestiniens de Gaza «s'apprêtent à affronter un quatrième hiver sans protection adéquate contre la pluie, les inondations et le froid», un an après l'annonce du cessez-le-feu d'octobre 2025, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué.

Manque de financement

«Les matériaux nécessaires aux abris doivent pouvoir entrer rapidement, de manière prévisible et en quantité suffisante» sur le territoire, a averti Amy Pope, directrice générale de l'OIM, citée dans le communiqué, alors que son organisation pointe «le manque de financement et les restrictions persistantes imposées par les autorités israéliennes sur l'entrée de matériel essentiel pour les abris».

Selon l'OIM, plus de la moitié des tentes et abris de fortune actuellement utilisés sont en mauvais état et doivent être remplacés. Les tentes sont conçues comme une mesure d'urgence temporaire et ne durent généralement que six à douze mois, précise l'organisation.

Abris de fortune

«Faute d'alternatives, de nombreuses familles vivent dans des bâtiments endommagés par la guerre qui présentent de graves risques pour leur sécurité», ajoute l'OIM, rappelant la mort le mois dernier de 21 personnes, dont 12 enfants, dans la ville de Gaza après l'écroulement d'un bâtiment de six étages qui avait été ciblé pendant la guerre.

En outre, l'intensification du phénomène climatique El Niño devrait selon l'organisation «entraîner des précipitations plus abondantes, susceptibles de fragiliser davantage des bâtiments déjà précaires, tandis que les systèmes de drainage gravement endommagés exposent les populations aux inondations». Dans un contexte de financement de l'aide humanitaire en berne, «les capacités d'approvisionnement combinées des partenaires humanitaires couvrent à peine 17 % des besoins identifiés pour l'hiver», a souligné Mme Pope.

Matériel bloqué

Et l'OIM dit que ce matériel (tentes, kits d'abris d'urgence, unités d'hébergement, bois, outils et autres matériaux), prépositionné à l'extérieur de Gaza et prêt à être livré, demeure bloqué faute d'accès aux points de passage par les autorités israéliennes. Les équipes humanitaires utilisent, dans la mesure du possible, des matériaux disponibles localement ou de récupération, mais ces efforts «restent insuffisants pour répondre aux besoins considérables en matière d'hébergement», prévient l'OIM.

Début septembre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait alerté sur le fait que les conditions précaires dans lesquelles vivent les habitants de Gaza faisaient craindre une aggravation des risques sanitaires à l'approche de la saison des pluies, propice dans ces conditions au développement de nuisibles, moustiques, moisissures et bactéries sur le territoire.