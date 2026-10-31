Marco Rubio affirme que Washington n’a pas été «directement impliqué» dans l’arrivée aux États-Unis de Flavio Bolsonaro, battu à la présidentielle brésilienne et visé par une enquête pour blanchiment d’argent.

Rubio assure que Washington n'était pas «directement impliqué» dans la fuite de Flavio Bolsonaro

Rubio assure que Washington n'était pas «directement impliqué» dans la fuite de Flavio Bolsonaro

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré samedi que Washington n'était pas «directement impliqué» dans la fuite aux Etats-Unis de l'ex-candidat conservateur à la présidentielle au Brésil, Flavio Bolsonaro.

«Nous avons été informés de son arrivée aux États-Unis. Il disposait déjà d'un visa, et le président a pris la décision de l'autoriser à entrer sur le territoire» mais «le gouvernement américain n'a pas été directement impliqué dans les démarches effectuées» par Flavio Bolsonaro, a indiqué le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse donnée dans le cadre du G20, à Atlanta, aux Etats-Unis.

Donald Trump avait auparavant «précisé que s'il se présentait aux Etats-Unis», Flavio Bolsonaro «serait autorisé à pénétrer sur le territoire», a ajouté Marco Rubio.

Le fils de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été battu au second tour de l'élection présidentielle par le président sortant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, et est arrivé en Floride à bord d'un jet privé mercredi, au terme d'un périple rocambolesque passant par l'Argentine et l'Equateur.

Soupçons de blanchiment d'argent

Le candidat malheureux avait vu ses passeports annulés par la justice brésilienne dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent.

Il n'a pas reconnu sa défaite, criant à la «fraude électorale» malgré les démentis de son propre camp et de la justice électorale et a assuré qu'il allait «diriger l'opposition» depuis son exil américain.

Un groupe de parlementaires américains démocrates a demandé à l'administration Trump de fournir des explications sur la fuite de Flavio Bolsonaro, selon une lettre diffusée vendredi.

«La question centrale est simple : le département d'État, l'ambassade des États-Unis au Brésil ou toute autre agence du gouvernement américain ont-ils aidé le sénateur Bolsonaro à voyager aux États-Unis ou à entrer dans le pays (...) ?», peut-on lire dans cette lettre.