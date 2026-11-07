Un pont et des infrastructures énergétiques endommagés em UkraineDes frappes russes ont endommagé un important pont routier et des infrastructures énergétiques à Kiev et sa région, perturbant les approvisionnements de la capitale, a indiqué samedi le maire Vitali Klitschko.«La situation de l'approvisionnement en énergie de la capitale est extrêmement difficile. Cela affecte le fonctionnement des systèmes de chauffage et d'alimentation en eau de la ville», a déclaré M. Klitschko sur Telegram. Le président Volodymyr Zelensky avait fait état vendredi soir de «renseignements» sur une frappe russe en préparation visant des infrastructures civiles et énergétiques ainsi que des ponts.Au total, les frappes russes sur la capitale ukrainienne pendant la nuit ont fait au moins cinq blessés dont un adolescent de 14 ans, a précisé le maire. Il a indiqué que le pont Nord, l'un des principaux ponts enjambant le Dniepr, avait été touché, bloquant le trafic. Cet ouvrage avait déjà été frappé en octobre, poussant les autorités à installer des filets antidrones pour tenter de le protéger, une première dans la capitale depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.