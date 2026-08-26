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Frappes dans les Caraïbes
L'armée américaine affirme avoir tué «quatre narco-terroristes»

Une frappe américaine dans les Caraïbes a détruit un bateau go-fast lié au narcotrafic, a indiqué l'armée mercredi. Des experts dénoncent des actions extrajudiciaires, alimentant la controverse.
Publié: il y a 46 minutes
L'embarcation a été visée par une frappe américaine.
Photo: X/Southcom
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AFP Agence France-Presse

L'armée américaine a annoncé mercredi avoir tué quatre hommes dans une frappe menée la veille contre un bateau go-fast de trafiquants de drogues présumés dans les Caraïbes.

Le commandement Sud de l'armée américaine (Southcom) a expliqué sur X que le bateau «opérait le long de routes connues du narcotrafic» dans la région. «Des renseignements confirmés ont révélé l'implication active de ce navire dans le narcotrafic. Quatre narco-terroristes ont été tués dans l'opération», a précisé le Southcom.

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Dans une vidéo en noir et blanc, on distingue une embarcation se déplaçant rapidement sur les eaux avant d'être frappée par un projectile et d'être pulvérisée dans une grosse explosion.

Exécutions extrajudiciaires dénoncées

La dernière frappe américaine de ce type avait visé dimanche un bateau opérant dans les eaux du Pacifique Est, tuant deux narco-trafiquants présumés.

Le bilan des frappes américaines dans les Caraïbes et le Pacifique Est dépasse les 200 morts depuis le lancement en septembre 2025 de ces opérations visant à lutter contre l'afflux de drogues aux Etats-Unis par la mer.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. 

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