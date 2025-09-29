Pour la première fois, Donald Trump envisage de fournir à l’Ukraine des missiles Tomahawk. Leur longue portée permettrait de frapper des cibles en plein cœur de la Russie. Blick détaille ce qui rend ces armes redoutables.

1/5 Les Tomahawks sont généralement tirés depuis des navires de guerre ou des sous-marins américains. Photo: AFP

Donald Trump y réfléchit très sérieusement… et le monde attend son verdict. Le président américain décidera dans les prochains jours si l'Ukraine pourra utiliser les redoutables missiles américains Tomahawk. Mais qu'est-ce qui rend les missiles Tomahawk si particuliers, et pourquoi seraient-ils décisifs pour la lutte de Volodymyr Zelensky?

Une chose est sûre: les missiles de croisière se distinguent avant tout par leur longue portée et leur invisibilité pour les radars ennemis. Ils sont considérés comme des missiles à moyenne portée et peuvent même atteindre des cibles à une distance de 2500 kilomètres.

Pour l'Ukraine, il serait ainsi possible de toucher des cibles situées en profondeur sur le territoire russe. Les Tomahawks sont généralement tirés depuis des navires de guerre ou des sous-marins de la marine américaine.

Voici comment ils fonctionnent

Après avoir quitté le navire de guerre ou le sous-marin, les Tomahawks volent à basse altitude vers leur cible. Autre avantage: les Tomahawks sont également adaptés aux frappes en profondeur – c'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement percer les refuges et les surfaces blindées. Ils sont extrêmement difficiles à détecter pour les ennemis.

De plus, les missiles portent parfois des ogives nucléaires, ce qui les rend particulièrement redoutables. Pour la marine américaine elle-même, les Tomahawks sont une sorte d'«arme de marque» et sont souvent vantés. En 2018, la marine les a décrits comme «l'une des armes les plus puissantes, les plus précises, et les plus résistantes qui soient». Pour les Américains, ils sont «l'arme de la nation».

Déjà utilisés dans ces pays

Outre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont également accès à ces armes. Elles sont utilisées depuis les années 1980. L'armée américaine procède toutefois régulièrement à des modifications. Les opérations menées avec ces missiles ont plusieurs fois fait la une des journaux en raison de leur grande précision. Les Tomahawks ont déjà conduit à des succès militaires dans les endroits suivants:

Iran: la dernière utilisation des missiles remonte à trois mois seulement. Lors de la frappe américaine sur les installations nucléaires iraniennes en juin 2025, des dizaines de missiles Tomahawk ont été utilisés en plus des bombes anti-bunker. Ils ont été tirés depuis un sous-marin américain.

Syrie: entre 2017 et 2018, l'armée américaine a utilisé les Tomahawks lors de frappes aériennes en Syrie, sur ordre de Donald Trump. Dans le cadre de la lutte contre le régime d'Assad, les Etats-Unis ont perpétré cette attaque surprise avec 59 missiles. Les Tomahawks survolaient alors le golfe d'Oman sous les radars.

Irak: entre 2014 et 2016, les Etats-Unis ont utilisé ces armes de manière accrue lors d'attaques contre des positions de l'organisation terroriste Etat islamique (EI).

Libye: lors de l'opération «Odyssey Dawn» en 2011, plus de 100 Tomahawks ont été tirés depuis des navires américains et britanniques.

Guerre en Irak de 2003: les armes létales ont été considérées comme un moyen important lors de la guerre en Irak. Au cours des premiers jours, elles ont été utilisées environ 800 fois comme moyen d'attaque primaire pour prendre l'adversaire par surprise.

Quand la décision sera-t-elle prise?

On ne sait pas encore si une livraison aura bien lieu. Mais pour le vice-président américain J. D. Vance et Keith Kellogg, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour l'Ukraine, la réponse semble plutôt positive. «Je pense que si vous lisez ce que Donald Trump a dit et si vous lisez ce que le vice-président Vance a dit, la réponse est oui», a déclaré Keith Kellogg.