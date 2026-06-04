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L'affaire remonte à 2004
Un tueur en série allemand condamné à la perpétuité pour le meurtre de Jonathan

Martin Ney, tueur en série allemand, a été condamné à perpétuité jeudi à Nantes pour le meurtre de Jonathan Coulom, 10 ans, en 2004. Déjà emprisonné en Allemagne, il nie les faits.
Publié: il y a 14 minutes
Martin Ney a déjà été condamné à la perpétuité pour le meurtre de trois enfants.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le tueur en série allemand Martin Ney a été condamné jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Loire-Atlantique pour le meurtre en 2004 de Jonathan Coulom, 10 ans.

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L'accusé, déjà condamné en 2012 en Allemagne à une peine de prison à perpétuité pour les meurtres de trois enfants, qu'il a avoués, a clamé son innocence tout au long du procès à Nantes. Il est resté impassible à l'énoncé du verdict, rendu après cinq heures de délibéré.

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