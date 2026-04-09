Un architecte new-yorkais de 62 ans a reconnu huit meurtres liés aux corps retrouvés à Gilgo Beach. Longtemps insaisissable, il encourt la prison à vie après ses aveux.

L'insaisissable tueur en série des plages de New York plaide coupable et avoue un autre crime

L'insaisissable tueur en série des plages de New York plaide coupable et avoue un autre crime

AFP Agence France-Presse

Un homme accusé d'avoir assassiné et démembré plusieurs femmes, puis d'avoir dispersé leurs restes dans une zone littorale huppée près de New York, a avoué mercredi avoir commis huit meurtres. Rex Heuermann, 62 ans, a plaidé coupable devant le tribunal du comté de Suffolk pour l'enlèvement, la torture et le meurtre de sept femmes à Long Island entre 1993 et 2010, et encourt une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Il a également reconnu être l'auteur d'un huitième meurtre, pour lequel il n'avait pas été inculpé. Ce père de famille et architecte new-yorkais n'avait jamais été inquiété jusqu'à son arrestation à l'été 2023, et avait jusqu'à mercredi plaidé non coupable des faits, faisant planer la perspective d'un long procès pour les familles des victimes.

«Courage et tenacité»

Gloria Allred, l'avocate de plusieurs de ces familles, les a félicitées pour leur abnégation, estimant que le meurtrier présumé n'avait «pas tenu compte de (leur) courage et ténacité». Les restes d'une dizaine de corps avaient été retrouvés entre 2010 et 2011 le long des plages de Gilgo Beach, à une heure de route du centre de New York, dans des maquis de ronces situés entre le sable et la route, parmi les dunes.

Ces découvertes avaient effrayé la population locale. Police et justice avaient été tenus en échec pendant des années, certains estimant que l'affaire aurait progressé plus rapidement si les femmes tuées n'avaient pas été travailleuses du sexe. Le procureur Raymond Tierney a brossé lors d'une conférence de presse le portrait d'un tueur en série qui se présentait comme un «père de famille inoffensif».

«Traquer des femmes innocentes»

«Cet accusé vivait parmi nous, jouant le rôle d'un père de famille ordinaire de banlieue, alors qu'en réalité, depuis le début, il s'acharnait de manière obsessionnelle à traquer des femmes innocentes pour les tuer», a-t-il déclaré. L'enquête s'est focalisée sur cet homme en 2022 après la découverte qu'un véhicule dans lequel avait été vue une victime au moment de sa disparition était enregistré à son nom.

A partir de là, les enquêteurs ont découvert des preuves ADN et de téléphonie contre le suspect, notamment dans sa maison de Massapequa Park, tout près des plages où ont été retrouvés les corps. Les enquêteurs, qui cherchent à relier Rex Heuermann aux découvertes de tous les corps, ont aussi extrait de ses ordinateurs des fichiers qui selon eux répertoriaient méthodiquement ses meurtres.