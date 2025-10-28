Plus de 60 francs pour une simple chaise bébé! A Narbonne, un restaurant facture ce montant pour qu’un enfant puisse s’asseoir à table avec ses parents. Blick a recensé d’autres surprises du même genre dans les restaurants.

Une chaise pour bébé à 60 francs fait scandale dans un restaurant français

Une chaise pour bébé à 60 francs fait scandale dans un restaurant français

1/5 Un restaurant français demande plus de 60 francs pour une chaise bébé. (Image symbolique) Photo: Shutterstock

Mattia Jutzeler

Ce qui devait être un repas convivial en famille et entre amis a tourné au scandale à Narbonne, dans le sud de la France. Pour que le petit Gabriel, âgé de 13 mois, puisse s'asseoir à table avec les adultes, son père devait payer plus de 60 francs pour une chaise bébé.

Le père a tenté d’expliquer au personnel que son fils ne mangerait pas. En vain. Selon le média français «Midi Libre», les employés lui auraient répondu que «Gabriel n’est pas une peluche, mais un être humain», et qu’il devait donc être considéré comme un client à part entière.

«Scandaleux»

Depuis le 1er octobre, cette règle s’applique dans le restaurant Les Grands Buffets, qui propose un «buffet gastronomique» à prix unique. Le père de Gabriel a finalement pris son fils sur ses genoux. Il juge «scandaleux» de devoir payer plus de 60 francs pour une chaise de bébé.

Blick a cherché d'autres curieux frais additionnels qui sont apparus soudainement sur des additions dans certains restaurants. En voici quelque exemples:

Quatre francs pour une serviette sale

A Berne, le restaurant Bonbec facture quatre francs par serviette en tissu abîmée. Spécialisé dans la cuisine indienne, l’établissement explique que certaines épices comme le curcuma laissent des taches impossibles à retirer, même après un nettoyage professionnel. Plusieurs clients auraient placé les serviettes dans leurs assiettes sales, rendant les taches irréversibles. D’où la mise en place de cette mesure, précise le restaurant.

Dix francs pour une cuillère à dessert

A Lucerne, un couple souhaitant partager une mousse au chocolat s’est vu facturer dix francs supplémentaires pour une cuillère. Le restaurant Traube reconnaît une erreur. «Nous ne facturons jamais 10 francs pour une cuillère à dessert, mais c’est arrivé et nous nous en excusons», a déclaré le responsable à Blick.

Près de deux francs pour une musique de fond

Dans le sud de l’Italie, quatre touristes britanniques ont été surpris de découvrir une note de 1,85 franc par personne sur leur addition: une «taxe DJ». Le restaurant d’Ostuni n’aurait pas informé ses clients à l’avance. Si les touristes ont reconnu que la musique était «très bonne», ils ont tout de même jugé ces frais inacceptables, rapporte «The Sun».