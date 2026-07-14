Sous un soleil éclatant, 50'000 spectateurs ont assisté au défilé du 14-Juillet à Paris, marqué par une forte présence militaire et la participation de 35 pays soutenant l'Ukraine.

AFP Agence France-Presse

Des militaires ukrainiens et de 35 pays, un record de troupes à pied, d'avions et de blindés: l'édition 2026 du défilé du 14-Juillet à Paris s'est voulue massive mardi, mettant en avant le «réveil stratégique de l'Europe» et une armée «prête au combat». A quelques heures d'une possible liesse populaire sur les Champs-Elysées en cas de victoire de la France en demi-finale de la Coupe du monde de football, plus de 50'000 spectateurs ont assisté sous un soleil radieux au traditionnel défilé de la fête nationale munis d'un QR code, sésame obligatoire au nom de la sécurité entourant l'événement, auquel ont participé 25 dirigeants étrangers.

Ils sont venus voir marcher chacun à leur pas, en treillis ou en uniforme de cérémonie, des contingents de chacun des 35 pays de la «coalition des volontaires» pour l'Ukraine qui défilaient sous les yeux de leur chef d'Etat ou de gouvernement, notamment l'Allemand Friedrich Merz, le Britannique Keir Starmer ou encore le Polonais Donald Tusk. Vingt-cinq militaires ukrainiens, qui combattent depuis plus de quatre ans l'invasion à grande échelle de leur pays par la Russie, les ont suivis, applaudis par la tribune présidentielle et par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même ovationné à son arrivée.

Le président Emmanuel Macron a qualifié leur présence de «symbole de fraternité, de courage et de destin partagé». La veille, les pays de la coalition réunis à Paris ont convenu de soutenir Kiev dans la durée, y compris pour certains par l'envoi de soldats sur le terrain une fois un hypothétique cessez-le-feu conclu avec la Russie. Alors que Moscou menace la sécurité du continent et que les Etats-Unis de Donald Trump sont perçus comme imprévisibles, ce défilé constitue «une incarnation physique de la solidarité stratégique entre nos pays» a jugé sur X le chef d'état-major des Armées, le général Fabien Mandon.

«Efforts financiers»

Près de 6700 soldats à pied, 98 avions, 31 hélicoptères et 315 véhicules: jamais autant de militaires n'auront défilé entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde pour la fête nationale. Le défilé s'est ouvert par la Patrouille de France, accompagnée de deux Mirage 2000 français, avec à leur bord des copilotes ukrainiens formés en France et par un défilé aérien plus dense que d'habitude pour illustrer le «réarmement» engagé par la France.

Les avions français ont survolé la prestigieuse avenue des Champs-Elysées avec pour la première fois sous leurs ailes des maquettes d'armement, comme le missile de croisière Scalp, démonstration d'une armée qui se veut «prête au combat». Pour son dernier défilé en tant que chef des Armées, Emmanuel Macron, qui quittera le pouvoir en 2027, entendait aussi montrer la remontée en puissance des armées françaises en dix ans de présidence, au cours de laquelle le budget de défense français aura doublé.

«Ce que nous avons voulu montrer à nos compatriotes, c'est que les efforts financiers qui ont été faits (...) se montraient concrètement avec plus d'hommes, plus de véhicules, plus d'avions et plus de technologies», selon le général Loïc Mizon, gouverneur militaire de Paris et responsable de l'organisation du défilé. Des blindés Griffon ou Jaguar, des drones sur leur camion porteur illustraient la modernisation des équipements ces dernières années.

«Champ de bataille»

Pour l'Elysée, le défilé a été conçu comme un «signalement stratégique, c'est-à-dire un message que la France envoie, celui d'armées puissantes qui sont capables d'entrer en premier dans un conflit, de combattre». Les militaires français déployés sur le flanc Est de l'Europe, notamment en Estonie et en Roumanie, mais aussi les aviateurs dans les pays Baltes ou les plongeurs-démineurs en Bulgarie et en Roumanie ont également été mis en avant, avant le passage des écoles militaires.

L'armée continue de jouir d'une large opinion favorable auprès des Français et le défilé militaire est perçu comme un symbole important de l'identité nationale auprès de 80% des personnes interrogées, selon un sondage Ipsos BVA. La mise à l'honneur de l'Ukraine et de la coopération européenne rallie cependant moins de suffrages, 42% des sondés ne l'approuvant pas.

A l'issue du défilé, conclu par une animation musicale en l'honneur des 400 ans de la Marine nationale, le chef de l'Etat s'est offert un bain de foule en multipliant les bises et les selfies avec des fans, qui chantaient pour certains «Macron président!». Il est attendu en fin de journée à Nice pour rendre hommage aux 86 morts et plus de 400 blessés de l'attentat perpétré sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016.