Un incendie parti d'un champ brûle une maison et fait trois morts vers Poitiers
Trois corps ont été retrouvés dans les décombres d'une maison d'un village des Deux-Sèvres ravagé par un incendie qui s'est déclenché dans un champ voisin, a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie et d'une source proche de l'enquête.
Deux premiers corps ont été retrouvés mardi soir, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, qui est intervenue sur place après avoir été prévenue vers 16h10 de plusieurs de départs de feu dans un champ voisin à Lhoumois, commune de 150 habitants à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Poitiers. Un troisième a été retrouvé mercredi matin, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.
Source: AFP
Grèce: plus de 280 arrestations pour incendies criminels depuis début 2026
Plus de 280 personnes ont été arrêtées depuis le début de l'année en Grèce en lien avec des incendies criminels, a indiqué mercredi un porte-parole des pompiers, Yannis Artopios.
Au total, "281 arrestations ont été effectuées, dont 252 (89,68%) pour incendie déclenché par négligence et 29 (10,32%) pour départ de feu volontaire", a déclaré M. Artopios, sur la chaîne de télévision publique ERT.
Mercredi matin, un homme de 59 ans a été arrêté à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, pour son implication dans plus de cinq incendies en deux semaines. Il doit être présenté au procureur dans la journée, selon ERT.
Un autre homme, âgé de 33 ans, a été interpellé mardi, dans la région d'Athènes, en Attique, pour avoir allumé un barbecue portable dans une zone boisée. Il a écopé d'une amende de 3000 euros, selon les médias locaux.
Source: AFP
Les pompiers luttent contre un important incendie en Andalousie
Les pompiers espagnols continuaient lundi à lutter contre un important incendie qui se propage rapidement dans le sud-ouest de l'Espagne, et a forcé l'évacuation d'environ 800 personnes à cause des vents changeants et du terrain accidenté, ont indiqué les autorités régionales.
Plus de 600 pompiers et 26 moyens aériens sont mobilisés pour tenter d'éteindre ce feu de forêt qui s'est déclenché la semaine dernière dans la province de Huelva en Andalousie, a précisé le conseiller régional chargé des situations d'urgence, Antonio Sanz.
«Nous faisons face à un feu extrêmement difficile, complexe et dangereux, avec des conditions météorologiques qui ne nous offrent aucun répit. C'est une course de fond semée d'obstacles», a-t-il déclaré. «Il faut être réaliste: rien ne laisse présager que l'incendie sera maîtrisé de sitôt. Il nous reste encore des heures, voire probablement des jours, de travail intense devant nous», a alerté Antonio Sanz.
Les pompiers ont travaillé toute la nuit de dimanche à lundi, allumant des contre-feux et aménageant des pare-feux, mais le terrain accidenté et les conditions météorologiques ont ralenti leurs progrès. Plus de 20'000 hectares de terrain sont encerclés par les flammes.
Lundi, les 300 habitants du petit village d'El Madrono ont été évacués, portant à 800 le nombre total de personnes ayant dû quitter leur domicile à cause de cet incendie.
Source: AFP
Un nouvel incendie finalement circonscrit près d'Athènes
Un nouvel incendie de forêt s'est déclaré lundi matin au sud-est d'Athènes. Attisé par des vents de plus de 70 km/h, il a finalement été circonscrit quelques heures plus tard, selon les pompiers.
Le feu a démarré vers 08H00 locales (05H00 GMT) à Kouvaras, à 60 km au sud-est d'Athènes, dans la région de l'Attique et les pompiers ont aussitôt annoncé avoir déployé un dispositif important: près de 200 pompiers, une quarantaine de véhicules épaulés par deux avions bombardiers d'eau et quatre hélicoptères.
Trois heures plus tard, les flammes avaient diminué et la situation semblait bien meilleure sur le front de cet incendie, a constaté un photographe de l'AFP. En début d'après-midi, «la situation s'est bien améliorée», a indiqué le service de presse des pompiers.
«Il n'y a pas de front actif mais nous restons présents sur la zone où les températures restent élevées avec de fortes rafales de vent», a-t-on indiqué de même source. Dans la matinée, la Protection civile avait ordonné par précaution l'évacuation d'Agios Stylianos, un village proche de Kouvaras.
Il s'agit du second incendie près d'Athènes cet été après celui déclaré il y a dix jours au nord-ouest de la capitale grecque et qui a détruit plus de 11.000 hectares de pinède, maquis et terres agricoles. La Grèce reste en alerte maximale lundi et plusieurs régions sont toujours classées en risque très élevé d'incendie de 4 (sur une échelle de 5).
Source: ATS
«Progression lente» du feu dans la Drôme, celui en Lozère fixé
Dans la Drôme, la nuit a été «globalement calme» mais l'incendie, qui a pris le 3 août dans le massif montagneux du Claps, a progressé d'une trentaine d'hectares depuis dimanche, précise la préfecture dans son point matinal. «Le feu poursuit actuellement une descente lente en direction des villages de Charens et de Haut-Charens», et les pompiers procèdent à un «renforcement de la protection des habitations», est-il ajouté.
Dimanche, une consigne de confinement avait été diffusée à la quarantaine d'habitants du village de Charens et de ses environs en raison des fortes fumées de l'incendie, situé à une soixantaine de km à vol d'oiseau à l'est de Montélimar. Une colonne Feu de forêt du Gard et aussi le bataillon de marins-pompiers de Marseille sont attendus en renfort lundi matin, indique la préfecture.
En Lozère, l'incendie qui s'est déclaré dimanche en milieu de journée a lui été fixé lundi à 8h après avoir parcouru 150 hectares de végétation, a assuré la préfecture à l'AFP. «Les sapeurs-pompiers sont restés mobilisés toute la nuit et le seront encore largement aujourd'hui pour procéder aux opérations de noyage», a-t-elle poursuivi. Les personnes évacuées dimanche soir sur la commune de La Tieule ont pu rejoindre leur domicile dans la soirée.
L'incendie dans le sud-ouest de l'Espagne est toujours actif
L'incendie de forêt qui s'est déclaré en Andalousie, dans le sud-ouest de l'Espagne, est toujours actif dimanche après avoir parcouru quelque 8000 hectares, dont toutes les zones ne sont pas brûlées, mais les autorités locales se disent «plus optimistes» quant à son évolution.
«L'incendie reste complexe, il nous reste du travail et une journée difficile devant nous, avec beaucoup d'interventions, mais (...) nous sommes un peu plus optimistes», a déclaré sur place le conseiller andalou chargé des Situations d'urgence, Antonio Sanz.
Source: AFP
Le feu dans la Drôme poursuit sa progression
L'incendie qui sévit depuis cinq jours dans le massif de Claps dans la Drôme a parcouru vendredi soir près de 300 hectares de forêt et la situation reste «complexe» au niveau de plusieurs points chauds, a indiqué la préfecture. Même si «la reprise de feu observée depuis hier soir a pu être contenue», la situation reste néanmoins «complexe» notamment en tête de feu sur la commune de Beaumont-en-Diois, écrit la préfecture dans un communiqué.
Par ailleurs, «depuis 17h, une propagation est observée sur la partie arrière est du feu, dans le secteur de Rochas», est-il ajouté. Le feu, qui a mobilisé vendredi jusqu'à 340 sapeurs-pompiers, trois hélicoptères bombardiers d'eau et un Dash selon la préfecture, a progressé d'une trentaine d'hectares dans la journée, portant désormais le total à environ 300 hectares de forêt parcourus.
Source: AFP
Le feu de forêt dans la Drôme est «bientôt circonscrit»
L'incendie ayant brûlé près de 240 hectares de forêt dans le massif de Claps depuis lundi, près de Bellegarde-en-Diois dans la Drôme, est «bientôt circonscrit», ont indiqué jeudi les pompiers.Cela signifie qu'à terre, une lance en eau «permet bientôt de faire l'intégralité du contour du sinistre», a expliqué le lieutenant-colonel Nicolas Héritier, commandant des opérations de secours.
Le feu est «fixé» sur le flanc ouest, a-t-il précisé, tandis que le flanc droit, exposé au vent du Nord jeudi après-midi, «subit quelques réactivations qui restent contenues». La surface brûlée n'a pas évolué depuis le matin, à 240 hectares, selon l'officier.
D'importants effectifs sont restés mobilisés dans la journée, soit 330 pompiers. Néanmoins «le dispositif global est en cours d'ajustement» pour la journée de vendredi afin de libérer des effectifs en vue de la fin de semaine, a précisé le lieutenant-colonel Héritier. La vigilance restera tout de même de mise vendredi avec une météo qui s'annonce «défavorable», en particulier sur le flanc droit de l'incendie, pour éviter toute reprise.
Source: AFP
La préfecture débloque 300'000 euros d'aide d'urgence en Gironde
Une première enveloppe d'aide de 300'000 euros, destinée à aider les collectivités affectées par le mégafeu en Gironde à réaliser des «travaux urgents», a été débloquée mercredi par la préfecture, qui a mis sur pied un «comité de pilotage» pour la reconstruction.
«Pour répondre aux premiers besoins identifiés dans les territoires touchés, la préfète a annoncé la mobilisation immédiate d'une enveloppe de 300'000 euros, financée sur une ligne budgétaire de la préfecture de la Gironde pour aider les collectivités dans leurs travaux urgents, que le ministère des collectivités locales abondera selon les besoins», a écrit la préfecture dans un communiqué. Ce déblocage «constitue une première aide financière de l'Etat», a-t-elle ajouté.
La préfète Sophie Brocas a installé mercredi le comité de pilotage «consacré à la reconstruction et à l'accompagnement des territoires touchés», en présence des collectivités concernées et des maires de 23 communes contraintes à l'évacuation face à l'incendie. Les élus ont pu évoquer leurs premières attentes: «relogement» des sinistrés, «sécurisation des pins menaçant de chuter» ou encore «réfection des routes», a souligné la préfecture.
Source: AFP
Importants moyens déployés pour lutter contre un feu de forêt dans la Drôme
Un feu de forêt déclaré lundi dans la Drôme a déjà parcouru 110 hectares, malgré les importants moyens aériens mobilisés. Plusieurs centaines d’autres hectares restent menacés dans cette zone difficile d’accès, a indiqué mardi la préfecture.
L’incendie, parti en fin de journée sur le massif du Claps, près de Bellegarde-en-Diois, a mobilisé sept Canadairs et deux Dash «jusqu’à la tombée de la nuit» lundi. Une cinquantaine d’habitants du hameau de Montlahuc ont été évacués à titre préventif.
«Le feu pourrait franchir la ligne de crête. Plusieurs dispositifs de défense des points sensibles sont engagés sur le flanc gauche, tandis que le flanc droit reste inaccessible», précise la préfecture dans un communiqué. «Plusieurs centaines d’hectares» sont potentiellement menacés.
Mardi matin, deux Canadairs, un Dash, un hélicoptère Dragon et un avion de surveillance Beechcraft ont été déployés. Un bulldozer est également arrivé dans la nuit «pour créer des pistes facilitant l’accès au massif», selon la même source.
Source: AFP
Le sud-est des Pays-Bas touché par un incendie de forêt
Un incendie de forêt s'est déclenché lundi dans une réserve naturelle du sud-est des Pays-Bas, ravageant 21 hectares sur son passage tandis que les pompiers continuaient de combattre les flammes en fin d'après-midi, ont indiqué les autorités.
Le feu s'est déclenché à la mi-journée dans une réserve naturelle située à proximité du village d'Oostrum dans la province du Limbourg (sud-est).
«En raison de la sécheresse, le feu peut se propager rapidement dans les réserves naturelles», ont indiqué sur leur site les autorités de la province, sans préciser la source exacte de l'incendie. Des services de pompiers ont été déployés tandis que trois hélicoptères militaires Chinook ont été mobilisés.
Un camping à proximité a également été évacué et les trains traversant la zone sont suspendus au moins jusqu'à 23 heures. Les pays européens sont confrontés à une sécheresse majeure, marquée par des cours d'eau asséchés, des restrictions d'eau et des feux de forêt dévastateurs, à la suite d'une vague de chaleur historique survenue en juin.
Selon une étude publiée le 23 juillet par le groupe de scientifiques «World Weather Attribution», le réchauffement climatique actuel a accéléré la perte d'humidité des sols, des lacs et des cours d'eau européens, augmentant ainsi le risque de conditions de sécheresse extrême.
Source: ATS