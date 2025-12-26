Selon un sondage, la cote de confiance d'Emmanuel Macron a encore diminué au mois de décembre. En conséquence, seuls 37% des Français ont l'intention de regarder les voeux présidentiels.

La cote de confiance d'Emmanuel Macron a encore chuté en décembre

La cote de confiance d'Emmanuel Macron a encore chuté en décembre

La cote de confiance du président français Emmanuel Macron a retrouvé en décembre son niveau le plus bas depuis son élection en 2017, avec 25% d'avis favorables, selon le baromètre mensuel d'un institut de sondage publié vendredi.

Selon ce baromètre de Toluna/Harris Interactive réalisé pour la chaîne de télévision privée LCI, seuls 37% des Français ont l'intention de regarder les voeux présidentiels, diffusés traditionnellement à la télévision française chaque 31 décembre au soir.

Boycott des voeux présidentiels

«La séquence internationale s'étant quelque peu éloignée, le président de la République est plus jugé au regard des enjeux nationaux qu'en novembre dernier», où il avait déjà rejoint son plus bas, observe Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Toluna/Harris, cité dans le communiqué.

Preuve de la «sévérité» des Français à l'égard du chef de l'Etat, près de deux tiers des Français (62%) affirment qu'ils ne regarderont pas ses traditionnels voeux présidentiels, contre 37% qui assurent qu'ils les suivront en direct. Contre 40% il y a un an et 43% il y a deux ans.

La cote de confiance du Premier ministre Sébastien Lecornu est restée, pour sa part, pratiquement stable en décembre, à 34%, alors que tous ses ministres cèdent du terrain dans le sondage. Avec une exception pour celui en charge de l'écologie, quasiment stable à 15%.

L'extrême droite en tête

La classe politique est à la peine, toutes les personnalités s'inscrivant en recul cette fin d'année. Le patron du Rassemblement National (extrême-droite) Jordan Bardella reste en tête de ce baromètre de confiance (42%), juste devant la cheffe de file de l'extrême droite Marine Le Pen (39%), suivis par le patron des Républicains (droite) Bruno Retailleau (30%).

L'enquête a été réalisée en ligne juste avant Noël auprès d'un échantillon de 1.099 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas et avec une marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.