La France insoumise et le Rassemblement national bouleversent les municipales françaises. Les premières alliances émergent, mais aucun accord national semble envisagé.

Après la percée de LFI, les alliances à gauche commencent à se nouer

Après la percée de LFI, les alliances à gauche commencent à se nouer

AFP Agence France-Presse

Au lendemain d'un vote marqué par la percée de La France insoumise et des scores favorables au Rassemblement national comme à Marseille, des alliances à gauche ont commencé à se nouer lundi en vue du second tour des élections municipales.

Si le RN très bien placé à Marseille, les Insoumis sont en embuscade à Lille ou à Toulouse et toujours en lice à Paris... Sur fond d'abstention historique hors Covid, les résultats ont placé dimanche soir les forces politiques, et notamment la gauche, devant de nombreux dilemmes.

Liste commune à Toulouse

A Toulouse, 4e ville de France, où LFI est arrivé à la surprise générale devant la liste de gauche menée par le PS, une «liste commune» a été annoncée dès lundi matin. Une telle alliance place la gauche en bonne position pour tenter de battre le maire DVD sortant.

A Lille, les discussions ont débuté entre les trois forces de gauche arrivées en tête, socialistes et insoumis cherchant une alliance avec les Écologistes. A Besançon, la maire écologiste sortante, largement distancée par le candidat LR, a annoncé son ralliement à LFI pour «battre la droite».

A Lyon également, la candidate mélenchoniste espère une fusion avec la liste de l'écologiste sortant Grégory Doucet pour contrer l'ancien patron de l'OL, Jean-Michel Aulas.

Pas de fusion à Paris

A Paris, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire a certes largement distancé sa concurrente de droite Rachida Dati d'au moins dix points et semble en mesure de permettre à la gauche hors-LFI de conserver la capitale. Mais la candidate Insoumise Sophia Chikirou, qui a passé le cap des 10%, risque de lui mettre des bâtons dans les roues.

Faute de fusion, elle se maintiendra, a-t-elle assuré. Le socialiste a toujours exclu la moindre alliance avec le mouvement mélenchoniste. En face, le candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel va lui aussi devoir décider s'il répond à l'appel au «rassemblement» lancé par Rachida Dati. Sarah Knafo (Reconquête), en mesure également de se maintenir, a elle demandé à sa concurrente d'accepter sa «main tendue» sans faire d'"accord d'appareil».

Situation complexe à Marseille

Pour la gauche, la situation est plus complexe encore à Marseille, où le sortant Benoît Payan, au coude-à-coude avec Franck Allisio (RN), a affirmé qu'il n'était «pas question de faire la moindre tambouille avec qui que ce soit». Une position jugée «irresponsable» par l'Insoumis Sébastien Delogu, lui aussi qualifié, qui plaide pour un «front antifasciste».

Les choix pour le second tour du 22 mars devront être tranchés au plus tard mardi à 18h, dernier délai pour déposer ses listes en préfecture. A ce moment-là, les têtes de liste ayant obtenu plus de 10% des voix dimanche devront dire si elles se maintiennent, fusionnent ou se désistent.

Pas d'accord national

Lundi matin, les stratèges des partis ont développé leurs plus beaux argumentaires. Répétant qu'il n'y aurait pas d'"accord national», le secrétaire général du PS Pierre Jouvet a demandé «solennellement» à LFI de se retirer à Marseille, tout en évoquant des alliances locales possibles, comme à Nantes.

Forte de ses bons résultats dans les grandes villes, de sa victoire à Saint-Denis et de son score très prometteur à Roubaix, LFI continue de mettre la pression sur le reste de la gauche. Son coordinateur Manuel Bompard a répété sur France Inter son souhait d'"une fusion entre les différentes listes (de gauche) pour battre la droite et l'extrême droite, comme d'ailleurs c'est la tradition à gauche depuis la nuit des temps».

A rebours, l'ancien président François Hollande ou le très probable candidat Place publique à la présidentielle Raphaël Glucksmann semblent prêts à prendre le risque de voir des villes basculer à droite plutôt que de passer un accord avec le parti mélenchoniste.

L'appel du Rassemblement national

De son côté, le RN, qui revendique 24 communes au premier tour des municipales et est en tête dans 60 autres, selon son vice-président Sébastien Chenu, a appelé les électeurs LR au «vote utile» au second tour pour faire barrage à la gauche.

Le parti lepéniste, qui cherche à amplifier sa dynamique en vue de 2027, a vu plusieurs maires sortants être réélus comme Louis Aliot à Perpignan. A Toulon, sa députée Laure Lavalette est largement en tête malgré un manque de réserves pour le second tour.