Sous Trump, les véhicules électriques connaissent des difficultés aux Etats-Unis. Néanmoins, Ford entend combler son retard sur les constructeurs chinois en proposant des voitures électriques abordables. Son PDG, Jim Farley, parle d'un «moment Model T».

1/6 En 2027, le CEO de Ford, Jim Farley, proposera un pick-up électrique à quatre portes pour environ 30'000 dollars. Photo: keystone-sda.ch

Gabriel Knupfer

Sous l'administration américaine actuelle, l'électromobilité fait face à des vents contraires. Le président Donald Trump a mis fin à la plupart des mesures visant à promouvoir les voitures électriques. Pourtant, le groupe automobile américain Ford lance actuellement une offensive électrique.

Les modèles de Ford s'inspirent de ceux des constructeurs automobiles chinois: ces derniers envahissent le marché des voitures électriques et sont également de plus en plus présents en Suisse. «La qualité des véhicules chinois est bien supérieure à celle des véhicules occidentaux», a déclaré le patron de Ford, Jim Farley, en juin lors d'un événement organisé par Aspen Institute. «Si nous perdons la compétition face à la Chine, nous n'aurons plus d'avenir avec Ford.»

5 milliards pour le changement

Pour rester dans la course face aux Chinois, les voitures électriques américaines doivent avant tout devenir moins chères. Pour y parvenir, Jim Farley investit deux milliards de dollars dans la modernisation de son usine de Louisville, dans l'État du Kentucky. A partir de 2027, l'usine ne produira plus que des voitures électriques.

Trois milliards de dollars supplémentaires seront investis dans la construction du Blue Oval Battery Park dans le Michigan, où seront à l'avenir fabriquées les batteries des futurs véhicules électriques de Ford. L'objectif: dès 2027, le groupe américain souhaite proposer un pick-up électrique à quatre portes pour environ 30'000 dollars, comme le rapporte le «Handelsblatt». Des SUV et des monospaces électriques abordables devraient suivre.

Le prochain «moment Model T»

Les véhicules électriques seront basés sur la nouvelle plateforme de voitures électriques sur laquelle Ford travaille depuis trois ans. Le directeur général du groupe a évoqué un «moment Model T» lors d'un discours en août. Grâce à la production à la chaîne, la Ford modèle T est entré dans l'histoire comme la première voiture destinée au grand public. La «plateforme universelle pour véhicules électriques» doit maintenant faire de même pour les voitures électriques.

Au cœur de la plateforme se trouvent les batteries exclusives de l'entreprise, exemptes de cobalt et de nickel. Elles servent également de structure porteuse au véhicule, comme l'a souligné Motorsport Magazine. Cela permet d'économiser des composants et de libérer de l'espace dans la voiture.

Les voitures électriques, un gouffre à milliards

Au cours des deux dernières années et demie, Ford a perdu douze milliards de dollars dans son secteur électrique, comme l'a rapporté le «New York Times». Seuls 8% des voitures vendues aux Etats-Unis sont électriques. A titre de comparaison: dans l'UE, la part de l'électrique est de 16% et atteint presque 50% en Chine. Reste à voir si des modèles moins chers parviendront à convaincre les consommateurs américains.