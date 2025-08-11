DE
FR

Une première hors Etats-Unis
Tesla veut fournir de l'électricité aux Britanniques

Le géant de l'automobile électrique d'Elon Musk cherche à élargir son champ d'action. L'entreprise a déposé une demande pour distribuer de l'électricité aux foyers britanniques, signalant une diversification stratégique au-delà de la fabrication automobile.
Publié: il y a 42 minutes
Partager
Écouter
La firme d'Elon Musk cherche à se diversifier des seuls véhicules pour se muer en maillon de l'approvisionnement en courant électrique. (archive)
Photo: Ringo H.W. Chiu
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Tesla, l'entreprise d'Elon Musk spécialisée les voitures électriques et l'énergie, a déposé une demande auprès du régulateur britannique de l'énergie (Ofgem) pour distribuer de l'électricité aux foyers britanniques.

Le document formalisant cette demande, initialement révélée par le «Sunday Telegraph», est daté du 18 juillet et signé par Andrew Payne, directeur de l'énergie pour l'Europe chez Tesla. Contactée lundi par l'AFP, l'entreprise, active dans l'énergie solaire et le stockage par batterie, n'avait pas répondu vers 11h.

Tesla avait déjà obtenu en 2020 une licence pour produire de l'électricité au Royaume-Uni, notamment grâce à ses panneaux solaires, sans la vendre directement aux consommateurs. Elle agit déjà sur le marché de la distribution d'électricité au Texas.

Diversification

La firme d'Elon Musk «cherche à se diversifier davantage» au Royaume-Uni, explique Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown. «C'est un nouvel exemple de la transformation de Tesla, qui s'éloigne de la simple fabrication automobile pour devenir un acteur majeur des infrastructures et de la robotique.»

A lire aussi
Tesla condamné à payer 242 millions de dollars pour un accident mortel
Conduite autonome
Tesla condamné à payer 242 millions de dollars pour un accident mortel
Pourquoi les voitures neuves perdent-elles aussi vite de la valeur?
Les pièges à éviter
Pourquoi les voitures neuves perdent-elles aussi vite de la valeur?

Les ventes mondiales de voitures Tesla ont reculé au deuxième trimestre dans un contexte de concurrence accrue et de contrecoup de la collaboration de son patron Elon Musk avec l'administration de Donald Trump.

Au Royaume-Uni, les immatriculations de la marque ont chuté, passant de 2462 en juillet 2024 à 987 le même mois en 2025, selon l'Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT) du pays.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la