Un pilote de flydubai a été salué par un responsable émirati pour son courage face à une attaque de son co-pilote mercredi lors d’un vol vers Tel Aviv.

Le pilote salué et honoré après l'agression à bord de flydubai

Le pilote salué et honoré après l'agression à bord de flydubai

AFP Agence France-Presse

Un haut responsable émirati a salué vendredi le courage dont a fait preuve, face à un «acte terroriste grave», le pilote de la compagnie flydubai attaqué par son co-pilote lors d'un vol à destination de Tel Aviv mercredi.

«Le pilote indien de flydubaï, Smit Machchhar mérite toute notre reconnaissance : face à un acte terroriste grave et une catastrophe potentielle, il a incarné le sens même du courage et de la responsabilité», a écrit le conseiller diplomatique du président des Emirats, Anwar Gargash, sur X.

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«Loin des simplifications hâtives (...) et des théories du complot, la vigilance et la prudence restent indispensables face aux dangers de l'extrémisme et du terrorisme», a-t-il ajouté, alors que les motivations de l'agresseur restent floues.