Le pilote salué et honoré après l'agression à bord de flydubai

Un haut responsable émirati a salué vendredi le courage dont a fait preuve, face à un «acte terroriste grave», le pilote de la compagnie flydubai attaqué par son co-pilote lors d'un vol à destination de Tel Aviv mercredi.
«Le pilote indien de flydubaï, Smit Machchhar mérite toute notre reconnaissance : face à un acte terroriste grave et une catastrophe potentielle, il a incarné le sens même du courage et de la responsabilité», a écrit le conseiller diplomatique du président des Emirats, Anwar Gargash, sur X.
«Loin des simplifications hâtives (...) et des théories du complot, la vigilance et la prudence restent indispensables face aux dangers de l'extrémisme et du terrorisme», a-t-il ajouté, alors que les motivations de l'agresseur restent floues.