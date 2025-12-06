La fortune d'Elon Musk pourrait encore augmenter avec cette vente d'actions de SpaceX. L'entrepreneur, qui contrôle environ 42% du capital, envisage une entrée en Bourse en 2026 pour son entreprise aérospatiale devenue incontournable.

SpaceX revoit sa valorisation à 800 milliards de dollars

L'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk prépare une vente d'actions sur la base d'une valorisation totale de 800 milliards de dollars, rapportent vendredi soir plusieurs médias, soit la plus élevée au monde pour une société non cotée. Il s'agit du double de la valeur estimée par la compagnie lors de la dernière vente de titres, il y a cinq mois seulement.

Le succès de cette opération ferait encore bondir la fortune personnelle du patron de SpaceX, Elon Musk, qui est déjà devenu, début octobre, le premier homme à atteindre les 500 milliards de dollars de patrimoine estimé, selon le site Forbes. Selon plusieurs médias, l'entrepreneur américain contrôle encore environ 42% du capital de l'entreprise.

Il s'agit d'actions existantes et non d'une augmentation de capital, ces ventes permettant à des sociétés de capital-investissement ainsi qu'aux dirigeants et aux salariés de monétiser leur participation. Selon le Wall Street Journal, le directeur financier, Bret Johnsen, a récemment évoqué cette vente d'actions et indiqué que SpaceX étudiait la possibilité d'une entrée en Bourse en 2026.

Un retard conséquent

Sollicité par l'AFP, SpaceX n'a pas donné suite dans l'immédiat. Fondée en 2002 par Elon Musk, qui en est encore le patron et le principal actionnaire, SpaceX s'est imposé comme un acteur incontournable de l'industrie aérospatiale, avec ses fusées Falcon 9, qui ont déjà effectué des centaines de vols.

Outre des satellites, SpaceX a déjà emmené dans l'espaces plusieurs équipages d'astronautes à destination de la Station spatiale internationale (ISS), grâce à sa capsule Crew Dragon. Il met actuellement au point une mégafusée, baptisée Starship, qui a déjà réussi plusieurs vols test mais affiche un retard conséquent sur son plan de marche.

Celui-ci prévoyait de premiers vols vers Mars en 2026 et une mission sur la Lune en 2027. Avec une valorisation de 800 milliards de dollars, SpaceX dépasserait OpenAI, la start-up d'intelligence artificielle (IA) ayant été évaluée 500 milliards lors d'une vente d'actions, début octobre.



