1,1 milliard de dollars
Citigroup anticipe une perte et vend ses actifs en Russie

Citigroup vend ses derniers actifs en Russie à Renaissance Capital, avec une perte estimée à 1,1 milliard de dollars. La transaction, soumise à approbation, devrait être finalisée début 2026, a annoncé la banque américaine.
La vente des derniers actifs en Russie de Citigroup devrait être bouclée dans la première partie de 2026. (archive)
La banque américaine Citigroup a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la vente de ses derniers actifs en Russie et anticipe de perdre 1,1 milliard de dollars (789 millions de francs) dans cette opération. La vente devrait être bouclée dans la première partie de 2026, mais reste soumise à l'approbation des autorités de régulation, a précisé le groupe.

Les dernières activités en Russie seront inscrites dans les comptes comme «détenues en vue d'une vente» à compter du 4e trimestre 2025, a indiqué Citigroup dans un document transmis au gendarme américain des marchés financiers, la SEC (Securities and Exchange Commission).

Cette décision entraînera une perte nette après impôts inscrite dans les comptes pour le trimestre en cours, a ajouté la banque dans le même document. AO Citibank, qui gère les dernières activités du groupe en Russie, va être vendu à Renaissance Capital, selon la banque.

Un bénéfice de 4,5 milliards?

Mi-octobre, le groupe avait publié des résultats pour le 3e trimestre en nette hausse, portée – à l'instar de ses concurrents – par le dynamisme des marchés financiers, en dépit des tensions commerciales mondiales. Citigroup avait notamment affiché un bénéfice net en hausse de 16% à 3,8 milliards de dollars.

Ce 3e trimestre avait été aussi marqué par une dépréciation exceptionnelle de 726 millions de dollars liée à la vente de 25% des parts de sa filiale Banamex au Mexique. Sans cela, le bénéfice aurait atteint quasiment 4,5 milliards, avait alors indiqué la banque.

