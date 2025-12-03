Le corps d'une influenceuse retrouvé dans une valise

C'est une affaire qui choque au-delà des frontières européennes: l'influenceuse et chanteuse autrichienne Stefanie P.* a été retrouvée morte dans une valise en Slovénie, moins d'une semaine après sa disparition.
Son ex-petit ami, Patrik M*, est passé aux aveux après plusieurs heures d'interrogatoire. Lors d'une conférence de presse dimanche, les autorités ont donné de nouveaux détails sur son crime, dont certains plutôt sordides.
Un état de choc
Lundi, l'avocate de Patrik s'est exprimée auprès du «Kronen Zeitung». Elle a affirmé que lors des premiers entretiens, l'homme de 31 ans n'était pas en mesure de lui parler de son crime. Il aurait constamment pleuré, assurant que Stefanie était son grand amour.
Comme Patrik était ivre au moment des faits, il dit ne se souvenir que partiellement de l'événement, a ajouté son avocate. Il aurait aussi des souvenirs flous d'un couteau, que la victime aurait tenu dans ses mains. Il a également déclaré à son avocate qu'il se trouvait en état de choc depuis le crime.
Des traces de sang sur la porte
Selon Markus Haas, de l'Office régional de la police criminelle de Styrie, la disparition de Stefanie a été signalée le 23 novembre. Une patrouille s'est immédiatement rendue à son domicile.
Les policiers y ont trouvé son chien et Patrik. L'homme a affirmé qu'il ne faisait que veiller sur l'animal, mais les enquêteurs ont immédiatement remarqué du sang sur le cadre de la porte. Des témoins ont aussi rapporté avoir entendu une forte dispute dans l'appartement dimanche matin.
Le corps transporté dans une valise
Selon les premiers constats, le conjoint de la victime aurait quitté l'appartement avec un tapis sur l'épaule. Le jour même, le Slovène s'est rendu dans son pays d'origine, puis est reparti en Autriche.
Il aurait tué Stefanie et placé son corps dans une valise, qu'il a ensuite transportée sur le siège arrière de sa voiture pour passer la frontière slovène. La valise a été découverte quelques jours plus tard, enterrée dans une zone forestière près de Mašperk.
Lundi, la voiture calcinée a été découverte sur le parking d'un casino, à la frontière slovène. «Il avait aspergé sa voiture d'un liquide inflammable et s'était ensuite rendu au casino pour demander de l'aide afin d'éteindre le feu», a expliqué Stanko Vidovič, chef de la police judiciaire de Maribor, au journal «Kronen Zeitung».
Samedi, il a fini par sortir du silence. Il aurait conduit les enquêteurs jusqu'au corps, et leur aurait indiqué avoir étranglé l'Autrichienne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Cette information n'a toutefois pas encore été confirmée.
* Noms connus de la rédaction
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
