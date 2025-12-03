Une Autrichienne a été retrouvée morte dans une valise en Slovénie. Son ex-partenaire aurait avoué le crime aux enquêteurs.

Le corps d'une influenceuse retrouvé dans une valise

Janine Enderli et Mattia Jutzeler

C'est une affaire qui choque au-delà des frontières européennes: l'influenceuse et chanteuse autrichienne Stefanie P.* a été retrouvée morte dans une valise en Slovénie, moins d'une semaine après sa disparition.

Son ex-petit ami, Patrik M*, est passé aux aveux après plusieurs heures d'interrogatoire. Lors d'une conférence de presse dimanche, les autorités ont donné de nouveaux détails sur son crime, dont certains plutôt sordides.

Un état de choc

Lundi, l'avocate de Patrik s'est exprimée auprès du «Kronen Zeitung». Elle a affirmé que lors des premiers entretiens, l'homme de 31 ans n'était pas en mesure de lui parler de son crime. Il aurait constamment pleuré, assurant que Stefanie était son grand amour.

Comme Patrik était ivre au moment des faits, il dit ne se souvenir que partiellement de l'événement, a ajouté son avocate. Il aurait aussi des souvenirs flous d'un couteau, que la victime aurait tenu dans ses mains. Il a également déclaré à son avocate qu'il se trouvait en état de choc depuis le crime.

Des traces de sang sur la porte

Selon Markus Haas, de l'Office régional de la police criminelle de Styrie, la disparition de Stefanie a été signalée le 23 novembre. Une patrouille s'est immédiatement rendue à son domicile.

Les policiers y ont trouvé son chien et Patrik. L'homme a affirmé qu'il ne faisait que veiller sur l'animal, mais les enquêteurs ont immédiatement remarqué du sang sur le cadre de la porte. Des témoins ont aussi rapporté avoir entendu une forte dispute dans l'appartement dimanche matin.

Le corps transporté dans une valise

Selon les premiers constats, le conjoint de la victime aurait quitté l'appartement avec un tapis sur l'épaule. Le jour même, le Slovène s'est rendu dans son pays d'origine, puis est reparti en Autriche.

Il aurait tué Stefanie et placé son corps dans une valise, qu'il a ensuite transportée sur le siège arrière de sa voiture pour passer la frontière slovène. La valise a été découverte quelques jours plus tard, enterrée dans une zone forestière près de Mašperk.

Lundi, la voiture calcinée a été découverte sur le parking d'un casino, à la frontière slovène. «Il avait aspergé sa voiture d'un liquide inflammable et s'était ensuite rendu au casino pour demander de l'aide afin d'éteindre le feu», a expliqué Stanko Vidovič, chef de la police judiciaire de Maribor, au journal «Kronen Zeitung».

Samedi, il a fini par sortir du silence. Il aurait conduit les enquêteurs jusqu'au corps, et leur aurait indiqué avoir étranglé l'Autrichienne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Cette information n'a toutefois pas encore été confirmée.

* Noms connus de la rédaction