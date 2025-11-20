Publié: il y a 30 minutes

Le couple retrouvé mort le samedi 8 novembre était en réalité un féminicide. Après avoir assassiné sa femme avec un objet contondant, le mari a mis fin à ses jours, révèle «24 heures».

Le couple décédé à Bel-Air: il s'agit d'un féminicide et un suicide

Le couple décédé à Bel-Air: il s'agit d'un féminicide et un suicide

Des personnes avec des fumigenes rose devant la Tour Bel-Air lors de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2023. Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

L'homme retrouvé mort le samedi 8 novembre à Bel-Air à Lausanne a assassiné sa femme avant de mettre fin à ses jours. Agé de 52 ans, il a tué son épouse dans leur appartement puis a sauté dans le vide, révèle «24 heures».

Pour rappel, la police avait retrouvé le corps du mari peu après 6h du matin à la rue de Genève 12. Le corps de sa femme a ensuite été découvert à leur domicile, au 6e étage de la rue des Terreaux 5. Aucune violence conjugale n'avait été signalée avant le meurtre et le couple a deux enfants, âgés de 15 et 17 ans, confiés à leurs grands-parents maternels.

D'après le Ministère public, le mari aurait agi seul et tué sa femme avec un objet contondant, mais le mobile du féminicide reste flou. Les voisins gardent le souvenir d'un couple «charmant» mais certains reconnaissent avoir entendu des bruits de dispute.