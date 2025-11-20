DE
FR

Nouveaux éléments révélés
Le couple décédé à Bel-Air: il s'agit d'un féminicide et un suicide

Le couple retrouvé mort le samedi 8 novembre était en réalité un féminicide. Après avoir assassiné sa femme avec un objet contondant, le mari a mis fin à ses jours, révèle «24 heures».
Publié: il y a 30 minutes
Partager
Écouter
Des personnes avec des fumigenes rose devant la Tour Bel-Air lors de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2023.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

L'homme retrouvé mort le samedi 8 novembre à Bel-Air à Lausanne a assassiné sa femme avant de mettre fin à ses jours. Agé de 52 ans, il a tué son épouse dans leur appartement puis a sauté dans le vide, révèle «24 heures». 

A lire aussi
La Suisse compte déjà plus de féminicides que pour toute l'année 2024
24 femmes et filles tuées
La Suisse compte déjà plus de féminicides qu'en 2024
L'accusé reconnait avoir agi «comme un monstre» et n'avoir «aucune excuse»
Procès pour féminicide
A Lausanne, l'accusé reconnait avoir agi «comme un monstre»

Pour rappel, la police avait retrouvé le corps du mari peu après 6h du matin à la rue de Genève 12. Le corps de sa femme a ensuite été découvert à leur domicile, au 6e étage de la rue des Terreaux 5. Aucune violence conjugale n'avait été signalée avant le meurtre et le couple a deux enfants, âgés de 15 et 17 ans, confiés à leurs grands-parents maternels.

D'après le Ministère public, le mari aurait agi seul et tué sa femme avec un objet contondant, mais le mobile du féminicide reste flou. Les voisins gardent le souvenir d'un couple «charmant» mais certains reconnaissent avoir entendu des bruits de dispute. 

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus