L'homme retrouvé mort le samedi 8 novembre à Bel-Air à Lausanne a assassiné sa femme avant de mettre fin à ses jours. Agé de 52 ans, il a tué son épouse dans leur appartement puis a sauté dans le vide, révèle «24 heures».
Pour rappel, la police avait retrouvé le corps du mari peu après 6h du matin à la rue de Genève 12. Le corps de sa femme a ensuite été découvert à leur domicile, au 6e étage de la rue des Terreaux 5. Aucune violence conjugale n'avait été signalée avant le meurtre et le couple a deux enfants, âgés de 15 et 17 ans, confiés à leurs grands-parents maternels.
D'après le Ministère public, le mari aurait agi seul et tué sa femme avec un objet contondant, mais le mobile du féminicide reste flou. Les voisins gardent le souvenir d'un couple «charmant» mais certains reconnaissent avoir entendu des bruits de dispute.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
