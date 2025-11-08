DE
Drame près de Bel-Air
Les corps sans vie d'un homme et sa femme découverts à Lausanne

Deux corps sans vie ont été découverts samedi à Lausanne près du complexe de Bel-Air. Un homme aurait chuté d'une hauteur de 35 mètres, tandis que son épouse a été retrouvée morte à leur domicile. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.
Deux corps sans vie ont été découverts samedi à Lausanne près du complexe de Bel-Air.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
sda-logo.jpeg
Luisa Gambaro et ATS Agence télégraphique suisse

Deux décès ont été constatés samedi à Lausanne aux abords du complexe de Bel-Air. La police dit avoir été alertée de la découverte du corps sans vie d'un homme peu après 06h09. «Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les premières personnes présentes, puis relayées par les policiers et ambulanciers dépêchés rapidement sur place», le décès de l'homme a du être prononcé, explique la police dans un communiqué. 

Par la suite, le corps de sa femme a été découvert dans le logement d'où son mari aurait chuté, au 5 rue des Terreaux, explique la police lausannoise. Le couple a des enfants, qui ont été pris en charge, ajoute la police. Des investigations sont en cours pour établir les circonstances des faits. L'intervention a nécessité une mobilisation conséquente de la police municipale et cantonale ainsi que de personnel médical et de psychologie d'urgence, précise le communiqué.

