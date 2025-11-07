Dernière mise à jour: il y a 3 minutes

Un homme de 37 ans est décédé après une intervention policière à Lausanne le 5 novembre. Malgré des négociations et l'usage de moyens tactiques, il a chuté du balcon de son appartement. Une enquête est en cours.

Un homme chute mortellement de son balcon après une intervention policière

Un homme a mortellement chuté de son balcon après une intervention de la police à Lausanne. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Ce mercredi 5 novembre 2025, un homme de 37 ans, ressortissant français résidant rue Mathurin-Cordier à Lausanne, a perdu la vie après une intervention policière, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Vers 17h, la Police municipale de Lausanne (PML) a été alertée par un proche de l’individu, préoccupé par son comportement. A leur arrivée, les forces de l’ordre ont constaté que l’homme s’était retranché dans son appartement, refusant d’ouvrir la porte. Armé d’une arme blanche, il s’est rendu sur le balcon, au sixième étage.

Des heures de négociations

Plusieurs unités ont été mobilisées, notamment le Groupe d’intervention de la police de Lausanne (GIPL), le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD), ainsi que des négociateurs et des patrouilles. Malgré des heures de négociations «infructueuses», aucun progrès n’a été réalisé.

Vers 20h, les membres du GIPL et du DARD ont directement pénétré dans l’appartement, utilisant un taser et des fumigènes. L’homme a toutefois enjambé la balustrade et a chuté du balcon. Malheureusement, il est tombé à côté du matelas de sécurité installé en contrebas. Gravement blessé, il a été transporté au CHUV où il est décédé une heure plus tard.

Instruction ouverte

La Division affaires spéciales du Ministère public a ouvert une instruction pénale afin d'établir le déroulement de l'intervention et de déterminer les circonstances ayant conduit au décès. Les investigations ont été confiées au Détachement d'investigations spéciales policières (DISPO). La famille a été avisée du décès et l'autopsie du corps du défunt par le Centre universitaire de médecine légale a été ordonnée.

A ce stade des investigations, le Ministère public indique ne pas vouloir communiquer davantage sur ce dossier.