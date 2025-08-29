Un pilote de F-35 de l'armée de l'air américaine s'est écrasé en Alaska après avoir passé 50 minutes au téléphone avec les ingénieurs du fabricant. L'appareil à 200 millions de dollars a été détruit. Que s'est-il passé?

Un pilote américain se catapulte hors d'un F-35 après un appel avec des ingénieurs

Un pilote américain se catapulte hors d'un F-35 après un appel avec des ingénieurs

1/4 Le pilote du F-35 a pu s'éjecter.

Natalie Zumkeller et BliKI

En janvier dernier, un exercice de l'armée de l'air américaine en Alaska a tourné au cauchemar: un F-35 s'est écrasé. Le pilote à bord a pu se sauver in extremis grâce au siège éjectable. Ce dernier a passé 50 minutes au téléphone avec les ingénieurs de l'entreprise Lockheed Martin avant de devoir finalement s'éjecter hors de l'appareil, explique CNN.

Selon le rapport d'accident récemment publié, l'incident s'est produit le 28 janvier sur la base aérienne d'Eielson à Fairbanks. Une vidéo a documenté la chute de l'avion, qui coûte plus de 200 millions de dollars. Le pilote s'en est sorti avec de légères blessures.

Une conduite hydraulique givrée

L'enquête menée par l'armée de l'air américaine a révélé que la présence de glace dans les conduites hydrauliques du train d'atterrissage était la cause de l'accident. Cette glace empêchait le train d'atterrissage de se rétracter et se déployer correctement après le décollage. Malgré plusieurs tentatives pour remédier au problème, le train d'atterrissage est resté bloqué.

Avant le crash, le pilote a passé un appel téléphonique avec cinq ingénieurs de Lockheed Martin pendant le vol. Il a ensuite tenté deux atterrissages «touch-and-go», qui consistent à atteindre la piste d'atterrissage et décoller à nouveau, sans s'arrêter. Les systèmes informatiques de l'avion ont interprété à tort la situation comme une opération au sol, ce qui a rendu l'appareil «incontrôlable» et contraint le pilote à s'éjecter. Un examen ultérieur des débris a révélé qu'environ un tiers du liquide hydraulique dans les systèmes concernés était de l'eau, indiquant clairement un défaut de maintenance.

Des informations du fabricant ignorées

En avril 2024, neuf mois avant l'incident, l'entreprise Lockheed Martin avait déjà signalé dans une lettre d'information les potentiels problèmes des capteurs en cas de froid extrême. La température au moment du crash était de -18 degrés. Le rapport estime que cette lettre n'a pas suffisamment été prise en compte. «S'ils avaient pris en compte les informations transmises, ils auraient probablement recommandé un freinage d'urgence ou de s'éjecter de l'avion autrement, plutôt qu'un deuxième touch-and-go», ce qui aurait peut-être évité le crash, explique CNN.

La commission d'enquête sur les accidents de l'armée de l'air a identifié plusieurs facteurs ayant contribué à l'accident: les décisions prises par l'équipage lors du vol, le manque de surveillance du programme des substances dangereuses pour les fluides hydrauliques et les procédures de maintenance non conformes.