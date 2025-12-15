DE
5 boycotts en raison de la participation d'Israël
35 pays participeront à la prochaine édition de l'Eurovision

Trente-cinq pays, dont la Suisse, participeront à la prochaine édition de l'Eurovision à Vienne, selon la liste officielle des participants publiée lundi. Cinq pays ont annoncé leurs boycotts en raison de la participation d'Israël.
Cinq pays ont fait savoir qu’ils boycotteraient l’événement: l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande, la Slovénie et l'Islande.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trente-cinq pays, parmi lesquels la Suisse, prendront part à la prochaine édition de l’Eurovision à Vienne, d’après la liste officielle des participants publiée lundi. En revanche, cinq pays ont fait savoir qu’ils boycotteraient l’événement en raison de la présence d’Israël.

Le concours de chanson est secoué depuis plusieurs mois par une controverse sur la participation d'Israël en raison de la guerre dans la bande de Gaza, des accusations de génocide mais aussi d'irrégularités dans les votes lors de précédentes éditions, notamment celle de Bâle en mai dernier.

L'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), qui organise l'événement, a récemment mis en place un ensemble de règles actualisé afin de tenter de répondre aux critiques et de préserver «l'équité, l'intégrité et l'esprit de compétition», souligne l'UER dans un communiqué.

Il s'agit notamment «de renforcer les garanties contre la promotion externe indue des candidatures, de limiter le vote individuel pour encourager un large soutien à de nombreuses lois, de rétablir les jurys professionnels au stade des demi-finales avec des membres de jury élargis et plus diversifiés, et de meilleures mesures techniques pour détecter et empêcher les activités de vote coordonnées ou frauduleuses».

Espagne et Irlande

Début décembre, la majorité des membres diffuseurs de l'UER avait finalement estimé qu'il n'était pas nécessaire de voter sur la participation d'Israël avec sa télévision publique KAN. Ils avaient estimé que les nouvelles règles étaient suffisantes.

Cette décision a déclenché instantanément les annonces de boycott des diffuseurs de l'Espagne, qui étaient un des cinq plus importants contributeurs financiers du concours, des Pays-Bas, de l'Irlande – qui détient le record de victoires (7) à égalité avec la Suède – et de la Slovénie, et quelques jours plus tard de l'Islande.

Dans l'attente de la publication de la liste officielle des diffuseurs participants, le directeur de l'événement Martin Green avait déjà estimé, le 5 décembre, qu'environ cinq pays boycotteraient l'Eurovision et qu'il y aurait 35 participants.

Retour de trois diffuseurs

C'est désormais officiel, «35 diffuseurs enverront des chansons et des artistes à Vienne entre le 12 et le 16 mai 2026», pour la 70e édition du concours, a indiqué l'UER dans son communiqué. Trois diffuseurs de Bulgarie, de Roumanie et de Moldavie sont de retour après trois, deux et un ans d'absence respectivement.

Pour la Suisse, la SSR avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas une éviction israélienne, plaidant notamment pour la neutralité politique de l'Eurovision

Vienne accueille le concours pour la troisième fois. L'événement avait été organisé pour la première fois par l'ORF dans la capitale autrichienne en 1967 après la victoire d'Udo Jürgens.

