Nouvelle zone thématique annoncée
Europa-Park démonte une de ses montagnes russes les plus populaires

Jusqu'à présent, Europa-Park a démenti les rumeurs concernant la démolition de la célèbre montagne russe Euro-Mir. Il est désormais clair qu'elle va disparaître… du moins dans sa forme actuelle.
Publié: il y a 25 minutes
L'attraction Euro-Mir, très populaire, fera bientôt partie de l'histoire.
Photo: AFP
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela Rosser

Les univers thématiques d’Europa-Park évoluent et grandissent sans cesse. Cette fois, c’est au tour de la zone consacrée à la Russie – et plus précisément de la célèbre montagne russe Euro-Mir – de faire peau neuve. Depuis un moment déjà, des rumeurs circulaient parmi les fans selon lesquelles cette attraction, inspirée de la station spatiale russe «Mir», allait être démolie.

Le parc avait pourtant toujours démenti cette information. Et en effet, il n’est pas question de destruction: la structure sera démontée, puis entièrement reconstruite avec une technologie de pointe, rapporte «Bild». L’attraction, inaugurée en 1997, va donc renaître sous une nouvelle forme.

Coopération avec l'agence spatiale

«Nous discutons actuellement avec l’Agence spatiale européenne (ESA) pour une collaboration», a confirmé le directeur du parc, Roland Mack. L’objectif: créer une montagne russe high-tech autour du thème de l’espace. Le nom Euro-Mir, en revanche, devrait disparaître. «Nous allons probablement le changer», précise Roland Mack.

Contrairement à la toute dernière attraction du parc, la Voltron Nevera située dans la zone croate et prisée des amateurs de sensations fortes, cette future attraction spatiale sera pensée pour toute la famille.

Nouvelle zone thématique prévue

Le chantier de reconstruction s’accompagnera d’un remaniement complet du secteur thématique. Europa-Park prévoit en effet de créer un nouvel univers dédié à l’espace. La Russie ne disparaîtra pas totalement, mais sa surface sera réduite.

«Nous ne supprimerons pas la partie historique consacrée à la Russie», assure Roland Mack. A côté de cette zone revisitée, un 18e univers thématique verra le jour: Monaco. Le directeur du parc a d’ailleurs annoncé la visite prochaine du prince Albert II au printemps prochain. Le nouvel espace, lui, devrait être achevé d'ici à 2028.

