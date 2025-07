Celui qui rêve d'établir un record du monde a besoin soit d'une performance extraordinaire, soit d'une idée incroyablement absurde. Et quel meilleur endroit pour réaliser un tel projet qu'Europa-Park? Blick présente les exploits les plus fous qui y ont été établis.

1/8 Les montagnes russes Voltron Nevera battent à elles seules le record du moment d'accélération le plus raide du monde. Photo: Shutterstock

Sandra Marschner

25'000 francs, c'est la somme que Susi et Maxwell Ammann, un couple de Thurgoviens, a dépensée au restaurant Eatrenalin d'Europa-Park. Mais il n'y a pas que sur le plan culinaire que le parc d'attractions atteint des sommets. Des records incroyables y sont régulièrement établis.

Les turbulentes montagnes russes Voltron Nevera battent à elles seules cinq records, dont celui du moment d'accélération le plus raide du monde. Tant de sensations fortes semblent donner de l'inspiration aux plus audacieux. Blick montre les idées absurdes auxquelles les gens ont pensé pour s'assurer un record du monde.

Le plus grand nombre d'œufs intacts sur un grand huit

Dans le cadre de l'émission de la radio RTL «Guinness World Records», Udo Baron et Özgur Tuna ont eu une idée... surprenante: prenez 200 œufs crus, mettez-les dans un panier et asseyez-vous avec sur des montagnes russes qui roulent à 130km/h.

L'objectif? A la fin du parcours (de 1620 mètres), il devait rester 50 œufs intacts. Pour cela, Özgur Tuna maintenait les œufs dans le panier, tandis que Udo Baron gardait un oeil précis sur le cap. C'est ainsi que le 21 juin 2013, ils ont réussi à battre le record du monde avec 110 œufs intacts.

Le poids le plus élevé tiré sur 50 mètres par 50 Bobby-Cars

Le musicien et athlète irlando-américain Joey Kelly a déjà établi plusieurs records du monde fous. L'un d'entre eux a été établi à Europa-Park le 17 juin 2022 à l'occasion du 50e anniversaire du Bobby-Car, cette petite voiture en plastique pour enfants très populaire en Allemagne. Sur 50 bobbycars, lui et 49 autres concurrents ont tiré le légendaire bus à deux étages de la Kelly Family, qui pèse près de dix tonnes, sur une distance de 50 mètres.

Le temps le plus rapide pour pousser une voiture avec un javelot

L'émission de RTL sur les records n'a pas seulement rapporté le record d'œufs d'Europa-Park. Le 26 juin 2013, le cascadeur Sebastian Kopke a poussé une voiture de plus de 2 tonnes sur une distance de 50 mètres à l'aide d'un javelot. Le plus drôle, c'est qu'il ne tenait pas le javelot avec ses mains, mais avec son cou. Le sportif n'a eu besoin que de 40,14 secondes pour établir son record.

Le plus grand nombre de bigoudis sur des montagnes russes

Le même jour, sur les montagnes russes Matterhorn-Blitz («L'éclair du Cervin» en français), dans la zone thématique suisse d'Europa-park, les jumelles Julia et Stephanie Müller se sont élancées sur la piste sauvage tout en prenant soin de leur coiffure: elles ont enroulé 17 bigoudis en une minute dans leurs tignasses, établissant ainsi un record mondial. Elles ont ensuite pu fêter ce record en arborant de nouvelles et somptueuses boucles.

La plus long parcours sur un mur

Le cascadeur professionnel Amadei Weiland a réalisé une performance sportive de haut niveau le 13 juillet 2012, toujours dans le cadre de l'émission sur les records de RTL. Il a couru à une hauteur impressionnante de 3,49 mètres sur un mur vertical à Europa-Park et a ainsi facilement dépassé le record de l'époque de 2,69 mètres, établi par le Britannique Michael Wilson en 2010.

La plus grande forêt-noire

Avec un poids de trois tonnes, la plus grande forêt-noire au monde n'aurait pas tenu sur une table banale. Le 16 juillet 2006, la liste des courses était impressionnante: 700 litres de crème, plus de 5600 œufs et 800 kilos de cerises ont été nécessaires pour réaliser ce gâteau de près de 80 mètres carrés. Les recettes de la vente des quelque 16'000 parts de gâteau ont été reversées à la fondation Kinderherzen retten e. V., une organisation à but non lucratif.

Le plus grand nombre de balles rattrapées en une minute sur une barre russe

Les bons jongleurs réalisent déjà des performances fascinantes, mais lorsque cela se produit au sommet d'une barre à 49 mètres de haut, cela devient vraiment impressionnant. Le 21 juin 2013, l'artiste de cirque Isabelle Noël a démontré son talent époustouflant en rattrapant pas moins de 179 balles de jonglage en une minute. Pas une seule n'est tombée.