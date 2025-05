Europapark ouvre un nouveau monde à thème sur le Far West

1/4 Europapark a désormais sa propre ville western. Photo: Europapark

Michael Hotz

L'Ouest sauvage débarque à Europapark! Le plus grand parc d'attractions allemand, situé à Rust, a ouvert son nouveau monde thématique, baptisé «Silver Lake City». Le site réaménagé d'une dizaine d'hectares, où se trouvait jusqu'à présent le complexe hôtelier, est accessible à tous. En d'autres termes: vous n'aurez pas besoin de ticket.

La ville western peut accueillir les visiteurs pour la nuit. D'après son communiqué de presse, Europapark a fait construire 68 emplacements pour caravanes et 36 Western Houses, des cabanes de style western pour quatre ou six personnes. Le directeur du parc, Roland Mack, a investi 70 millions d'euros dans sa dernière extension, où travaillent actuellement 140 nouveaux employés. Et la transformation n'est pas encore terminée, car l'hôtel Riverside Western Lodge et ses 120 chambres ainsi que sa propre brasserie devraient arriver en 2026. Au total, 2000 hôtes pourront séjourner dans la «Silver Lake City».

Terrain de minigolf et lac de baignade

La restauration est assurée par l'établissement Wild West, qui peut accueillir 475 hôtes, et par le bar Wild Horse, qui peut accueillir 120 visiteurs. De plus, vous trouverez un terrain de minigolf de 650 mètres carrés, un grand lac de baignade et une aire de jeux d'aventure, ainsi qu'une locomotive à vapeur. Le week-end, de la musique live et des spectacles de lasso sont prévus. Europapark a aussi construit un nouveau parking de 580 places pour les visiteurs. Au total, 700 nouvelles places de parking ont été créées.

L'année prochaine, le parc d'attractions, qui fête cette année son 50ème anniversaire, sera encore agrandi pour ajouter un espace thématique sur Monaco.