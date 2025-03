1/7 Ed et Edda Euromaus lors de la conférence de presse de l'année du jubilé d'Europa-Park le 13 mars 2025 à Rust en Allemagne. Photo: STEFAN BOHRER

Michel Imhof et Stefan Bohrer

Europa-Park fête ses 50 ans! L'un des plus grands parcs d'attractions d'Europe, qui est également une destination appréciée des Suisses, a présenté jeudi lors d'une conférence de presse à Rust, ce qui est prévu pour cette année de festivités.

«La conférence de presse de notre ouverture il y a 50 ans était beaucoup plus modeste», a déclaré le directeur Roland Mack en souriant. 300 journalistes de 19 pays ont fait le déplacement pour l'occasion. Selon lui, les fondateurs, lui et son père Franz Mack, étaient les seuls à croire au projet d'Europa-Park il y a un demi-siècle. «A ce moment-là, un vent de faillite soufflait sur Rust. Je suis très fier que cela se soit bien terminé pour nous.» Lancé avec 15 attractions, un spectacle de marionnettes et 250'000 visiteurs, Europa-Park offre aujourd'hui à environ 6 millions de visiteurs plus de 100 attractions et près de 23 heures de spectacle par jour.

DJ Bobo dans le film

La grande nouveauté de cette année est le manège interactif en 3D Grand Prix EDventure. Celle-ci tourne autour des célèbres mascottes Ed et Edda Euromaus, mais les visiteurs peuvent eux-mêmes prendre part à la course. Le 24 juillet 2025, le film d'animation de 90 minutes «Grand Prix of Europe» sortira également dans les cinémas.

Le film bénéficie aussi du soutien de la Suisse. En plus du musicien allemand Jan Delay, DJ Bobo prêtera sa voix à un personnage. Après la première mondiale à Europa-Park, le film sera projeté en Suisse, en Autriche et en France.

En dehors du film, DJ Bobo participe également au jubilé d'Europa-Park. Il a créé la chanson du jubilé «Celebrating under the stars», que l'on pourra voir dans une expérience de réalité virtuelle à partir de l'été. Pour clôturer l'année de festivités, il donnera la première mondiale de sa prochaine tournée à Europa-Park.

Plus de lits disponibles

Avec un taux d'occupation des lits de 99%, le complexe hôtelier d'Europa-Park atteint depuis longtemps ses limites. Pour y remédier, le Camp Resort est en train d'être transformé en Silver Lake City. On y trouve de nouvelles «Western Houses» et des emplacements confort pour les campeurs. Le nouveau restaurant «Diner Station» doit devenir le cœur du complexe. Il sera aménagé comme une gare western et comprendra aussi un train fidèle à l'original. Silver Lake City abritera également une brasserie et y proposera à l'avenir sa propre bière Europa-Park.

Alors que le parc prévoit une pré-ouverture samedi 15 mars, les billets sont déjà épuisés. Il faudra donc attendre le début de la saison officielle, une semaine plus tard, pour en obtenir à nouveau.