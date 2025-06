Susi et Maxwell Ammann de Lommis ont déjà participé 52 fois à l'expérience gastronomique «Eatrenalin» à Europa-Park, où ils ont dépensé environ 25'000 francs. Pour le couple, il ne s'agit pas «uniquement» de manger.

Et ce n'est qu'un début

1/10 Susi et Maxwell Ammann ont déjà dépensé 25'000 francs pour l'expérience gastronomique d'Europa-Park «Eatrenalin». Photo: STEFAN BOHRER

Sebastian Babic et Stefan Bohrer

Susi et Maxwell Ammann, originaires de Lommis en Thurgovie, ont un hobby aussi original que coûteux. Depuis deux ans et demi, quasiment tout leur temps libre tourne autour d’«Eatrenalin», une expérience gastronomique immersive située aux portes d’Europa-Park. Ce concept unique mêle restauration haut de gamme et mise en scène spectaculaire, dans un décor digne d’un parc d’attractions. Les convives passent d’un univers à l’autre, installés sur des fauteuils qui se déplacent tout seuls, comme en lévitation.

Depuis l’ouverture du lieu, il y a environ 20 mois, le couple y a déjà participé à 52 reprises. Coût par personne: 255 euros. Cela représente près de 25’000 francs, sans compter les frais d'hébergement et de transport pour les deux heures et demie de route. Mais pour les Ammann, l'investissement en vaut la peine. «Ici, on déconnecte totalement. C’est comme un petit séjour», explique Susi Ammann.

Chez les Amman, Europa-Park occupe une place centrale depuis des décennies. Titulaires d’un abonnement annuel, ils connaissent le parc comme leur poche. Leur fils aîné y a même effectué son apprentissage. Leur vie sociale s’est, elle aussi, déplacée à Rust. «On a noué des amitiés solides ici, on retrouve souvent les mêmes passionnés dans le parc», raconte Susi Ammann. Le couple fait désormais partie d’une véritable communauté de fans.

Du McDonald's à la cuisine étoilée

«On pourrait dire que notre histoire est une ascension culinaire», plaisantent-ils. Les deux tourtereaux se sont rencontrés il y a presque 30 ans… dans un McDonald’s. Difficile d’imaginer un contraste plus fort avec leur hobby actuel, centré sur une expérience gastronomique ultra-soignée.

Mais 52 visites en moins de deux ans? «Pour nous, chaque expérience reste spéciale, assure Maxwell Ammann. Et le menu change régulièrement.»

L’expérience commence par un bref apéritif, suivi d’un passage dans une salle blanche où une voix féminine décrit ce qui attend les invités. Un immense rideau se lève, dévoilant les fauteuils dans lesquels ils passeront les 90 minutes suivantes, transportés de salle en salle dans une mise en scène sensorielle.

Une expérience complète

Les fauteuils flottent dans la première salle, inspirée du thème de l’eau, où une entrée est servie à table. D’autres espaces suivent, chacun centré sur une saveur avant d'embarquer pour un décollage spatial qui mène les convives vers le plat principal. Le tout s’achève par un dessert, puis une soirée détendue dans un bar avec DJ et cocktails.

Les ambitions d'Eatrenalin sont grandes. Les créateurs espèrent y proposer un jour une cuisine étoilée. Le guide Michelin a déjà rendu visite à l'établissement. Europa-Park a investi environ 20 millions d’euros dans ce projet, incluant la construction d’un bâtiment avec onze suites et un espace bien-être. A terme, le concept pourrait même s’exporter à l’international.

Les Ammann ont de la concurrence

Des groupes entiers de fans se retrouvent désormais pour vivre l’expérience ensemble. «On a déjà participé à une session à seize», raconte Susi Ammann. Depuis que leur «record» a été mentionné dans le magazine du parc, la concurrence s’est invitée dans l’histoire. «Certains clients se sont mis en tête de nous dépasser. Pour nous, il n'a jamais été question de battre quelconque record, on veut juste partager un bon moment ensemble», glisse-t-elle. «Mais c'est un peu énervant», admet tout de même le couple avec le sourire.

Quant aux 25'000 francs dépensés en quelques mois, ils les assument pleinement. «On travaille dur pour ça. D’autres s’achètent des bateaux, jouent au golf ou collectionnent des cartes Pokémon. Nous n'aurions jamais les moyens. pour ce type de hobbys. Alors on préfère venir ici. Et on renonce volontiers aux vacances traditionnelles pour ça. Chaque visite est un petit voyage.»