Panne générale à Europa-Park: les attractions principales sont restées à l'arrêt en ce début d'après-midi. Evacués des montagnes russes, les visiteurs se sont réfugiés à l'ombre en attendant que tout reprenne.

Europa-Park fait le coup de la panne, les grosses attractions évacuées

Europa-Park fait le coup de la panne, les grosses attractions évacuées

Léo Michoud Journaliste Blick

Europa-Park a connu des débuts d'après-midi plus amusants. «Depuis environ 60 minutes, toutes les grandes attractions sont complètement à l'arrêt», nous écrit un lecteur de Blick ce mardi 26 mai, sur le coup de 13h30.

Il assure qu'«aucune annonce n'a été faite quant à la raison de cette panne». Selon 20 minutes, il s'agirait d'une panne de courant et des évacuations semblent en cours. La chaleur pousse les clients du parc à se mettre à l'ombre.

Une porte-parole du parc allemand confirme à 20 minutes que «les attractions et les systèmes en ligne ont été brièvement affectés par une panne de courant». Mais c'est réparé. Les attractions ont pu reprendre à rythme normal. Pour compenser l'attente de ses clients, Europa-Park indique avoir prolongé ses horaires d'ouverture d'une heure et demie, jusqu'à 19h30.