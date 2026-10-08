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Balançoire et balade en gondole!
Europa-Park: vous pourrez bientôt piloter vous-même une tour de 14 mètres

Europa-Park prévoit trois nouveautés pour 2027: une balançoire géante de 14 mètres de haut dans la zone thématique portugaise, une tour d'observation pilotable près du «Blue Fire» et l'attraction pour enfants rénovée «Enzo’s Piccolo Mondo».
Publié: 14:28 heures
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Une immense balançoire doit voir le jour au beau milieu du lac portugais.
Photo: Europa Park Rust
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Mattia Jutzeler

C'est une nouvelle qui ravira les amateurs d'Europa-Park. L'institution annonce trois nouvelles attractions pour 2027. La première, une «Wild Swing XL», doit voir le jour dans le quartier thématique portugais. «A plus de 14 mètres de hauteur, petits et grands pourront bientôt y découvrir un agréable mélange de sensations fortes et de plaisir», indique le parc dans un communiqué. Et de préciser que cette balançoire géante «s'inspire de la légèreté de la côte portugaise».

Tour d'observation pilotable

Les deux autres nouveautés verront le jour dans les quartiers thématiques islandais et italien. Côté Islande, une tour d'observation s'élèvera à proximité de «Blue Fire», les célèbres montagnes russes du parc. Particularité: ce sont les visiteurs eux-mêmes qui en prendront les commandes. Sur les images de synthèse dévoilées par le parc, l'installation évoque une grue de chantier.

En Italie, c'est une attraction quadragénaire qui fera peau neuve. Destiné avant tout au jeune public, «Enzo's Piccolo Mondo» propose une paisible promenade en gondole à travers les multiples visages de la péninsule. Le parc promet un voyage «de l'art impressionnant au théâtre classique, en passant par les sonorités de la musique italienne».

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