Vendredi soir, un chanceux a remporté 25,7 millions de francs à l'Euro Millions. Le prochain tirage, mardi, mettra en jeu 16 millions de francs.

Un chanceux remporte 25 millions à l'Euro Millions

Un chanceux remporte 25 millions à l'Euro Millions

Le jackpot est tombé vendredi!

ATS Agence télégraphique suisse

Un joueur chanceux a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Il a remporté la coquette somme de 25,7 millions de francs en cochant les numéros 7, 8, 10, 22 et 35 et les étoiles 2 et 10.

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.