Un participant à l'assaut du Capitole en 2021 a été arrêté pour menace terroriste envers Hakeem Jeffries, chef des démocrates à la Chambre. Christopher Moynihan, 34 ans, aurait menacé de tuer l'élu dans des SMS.

Grâcié par Trump, un émeutier du Capitole arrêté pour avoir menacé de mort un élu

Le capitole avait été pris d'assaut en 2021 par les partisans de Trump. Photo: keystone-sda.ch

L'un des participants à l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021 a été arrêté pour «menace terroriste» à l'encontre d'un haut responsable démocrate au Congrès américain, a annoncé mardi la police de l'Etat de New York. Le suspect, Christopher Moynihan, 34 ans, a été placé en détention provisoire et devra comparaître jeudi devant un tribunal, a détaillé la police dans un communiqué.

Selon le texte de la plainte, obtenue par l'AFP, la menace visait le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. Dans un échange de SMS avec une personne non identifiée, Christopher Moynihan est suspecté d'avoir écrit: «Hakeem Jeffries fait un discours dans quelques jours à New York. Je ne peux laisser vivre ce terroriste». «Même si l'on me hait, il doit être éliminé... Je le tuerai pour l'avenir», est-il encore accusé d'avoir écrit.

«Ces messages ont fait naître chez leur destinataire la crainte raisonnable de l'imminence d'un assassinat de Hakeem Jeffries» par le suspect, poursuit la plainte.

Ils n'auraient pas dû être graciés

Réagissant à cette arrestation, l'élu démocrate relève que «la personne arrêtée, ainsi que des milliers de criminels violents qui ont pris d'assaut le Capitole des Etats-Unis lors de l'attaque du 6 janvier, a été graciée par Donald Trump dès le premier jour de son mandat». «Malheureusement, nos courageux hommes et femmes des forces de l'ordre sont contraints de consacrer leur temps à protéger nos communautés contre ces individus violents qui n'auraient jamais dû être graciés», poursuit-il.

Christopher Moynihan avait été condamné en février 2023 à 21 mois de prison notamment pour «entrave à une procédure officielle», un crime fédéral, et cinq délits connexes. Avec des centaines de manifestants, il avait pris d'assaut le Capitole pour protester contre l'homologation de la victoire de Joe Biden, un événement qui avait choqué les Etats-Unis et le monde et provoqué la mort de cinq personnes. Il a été reconnu coupable d'avoir fait partie des émeutiers qui ont franchi le périmètre de sécurité du bâtiment et était entré de force dans l'édifice.

Dans l'une de ses premières décisions après son investiture en janvier, Donald Trump avait gracié l'ensemble des participants à cet assaut, évoquant une «grave injustice nationale».