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Zohran Mamdani jubile
La ville de New York gèle les montants de certains loyers

Dès octobre, les loyers encadrés à New York resteront fixes. Le maire Zohran Mamdani tient sa promesse électorale, malgré les critiques des propriétaires dans une ville où la crise du logement s'aggrave.
Publié: il y a 9 minutes
La hausse du coût de la vie s'est imposée comme un enjeu politique majeur à New York.
Photo: IMAGO/MediaPunch
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AFP Agence France-Presse

L'organisme chargé de l'encadrement des loyers pour environ un million de logements dans la ville de New York a décidé jeudi de geler leurs montants à partir d'octobre. Il s'agit d'une victoire pour le maire de gauche Zohran Mamdani.

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Le Rent Guidelines Board, un conseil dont les neuf membres sont nommés par le maire (certains l'avaient été sous la précédente mandature), fixe chaque année les plafonds d'augmentation des loyers de ces logements soumis à encadrement. A partir du 1er octobre, les logements relevant de ce dispositif de contrôle n'augmenteront plus lors d'un renouvellement de bail, qu'il s'agisse d'une période d'un an ou de deux ans, a décidé cet organisme.

Promesse de campagne

«C'est une victoire historique pour les locataires de la ville de New York» et «le soulagement que les travailleurs de notre ville méritent», a réagi le maire Zohran Mamdani dans un communiqué. Cette mesure était une promesse de campagne du candidat démocrate ayant remporté l'élection en novembre dernier, issu de la petite formation de gauche des Democratic Socialists of America (DSA), élu sur le thème de la lutte contre la hausse du coût de la vie.

Le monde de l'immobilier new-yorkais est très hostile à la mesure, estimant qu'elle compromet la capacité des propriétaires à entretenir correctement leur immeuble. Dans cette ville parmi les plus chères des Etats-Unis, les loyers sur le marché non encadré continuent de progresser. En avril, le loyer médian d'un appartement à Manhattan a dépassé pour la première fois les 5000 dollars par mois, tandis que le taux de vacance est tombé à 1,55%, son plus bas niveau depuis six ans.

La hausse du coût de la vie s'est imposée comme un enjeu politique majeur à New York, comme ailleurs aux Etats-Unis. Mardi, plusieurs candidats soutenus par Zohran Mamdani ont remporté des primaires démocrates dans la ville en vue des prochaines élections législatives, démontrant l'influence de l'édile et l'attrait pour la gauche du parti démocrate.

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