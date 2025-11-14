DE
FR

Pour un redécoupage électoral
Le gouverneur de Californie face à la justice pour une manœuvre jugée antidémocratique

Le ministère américain de la Justice a engagé jeudi une action judiciaire contre le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom. Il conteste le redécoupage de la carte électorale, favorable aux démocrates, approuvé au début du mois par référendum dans cet Etat.
Publié: 09:01 heures
Partager
Écouter
Gavin Newsom a fait adopter le 4 novembre une nouvelle carte électorale. (Archives)
Photo: Fernando Llano
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le redécoupage électoral de l'Etat de Californie est contesté. Selon la plainte du ministère de la Justice, ce redécoupage «impose des circonscriptions électorales fondées sur des critères raciaux» en violation du 14e amendement de la Constitution des Etats-Unis qui garantit notamment que les citoyens jouissent d'une «égale protection» de la loi.

«Le schéma de redécoupage électoral de la Californie est une manœuvre flagrante qui piétine les droits civiques et se moque du processus démocratique», a estimé la ministre de la Justice Pamela Bondi dans un communiqué. «La race ne peut pas être utilisée (...) pour servir des intérêts politiques», a renchéri l'un de ses adjoints pour les droits civiques, Jesus Osete.

Une manœuvre favorable aux démocrates

Les électeurs californiens ont largement approuvé le 4 novembre une nouvelle carte électorale en faveur des démocrates, afin de compenser une manœuvre similaire au Texas des républicains sous la pression de Donald Trump. Cette nouvelle carte devrait permettre aux démocrates de gagner cinq sièges supplémentaires à la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat en 2026.

A lire aussi
A la COP30, le gouverneur de Californie se moque ouvertement de Donald Trump
«Trump redouble d'imbécillité»
A la COP30, le gouverneur de Californie se moque ouvertement de Donald Trump
Gavin Newsom, l'ennemi de Trump envisage de prendre les rênes de la Maison Blanche
Un rival de poids
Cet ennemi de Trump se dit prêt à prendre les rênes de la Maison Blanche

Pour consolider la courte majorité républicaine dont il dispose à la Chambre des représentants, Donald Trump avait obtenu en août que le très républicain Texas redessine ses circonscriptions afin d'envoyer cinq élus républicains en plus au Congrès.

Aux Etats-Unis, les circonscriptions électorales doivent en principe être délimitées après un recensement national effectué tous les dix ans. Mais les redécoupages électoraux partisans (gerrymandering) consistant à déplacer les frontières des circonscriptions au gré des intérêts du parti dirigeant dans chaque Etat sont monnaie courante.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus