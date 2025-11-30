L'incendie d'un complexe résidentiel à Hong Kong a fait au moins 146 morts, selon la police. Le bilan pourrait encore s'alourdir après l'inspection de trois tours supplémentaires du complexe Wang Fuk Court dans le district de Tai Po.

Le bilan de l'incendie de Hong Kong s'alourdit à 146 morts

AFP Agence France-Presse

Le bilan de l'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong la semaine passée s'est alourdi dimanche avec au moins 146 morts dénombrés, et pourrait encore s'aggraver, a indiqué la police.

«Le nombre de morts s'élève à 146 à 16h (9h en Suisse). Nous ne pouvons pas exclure qu'il y ait davantage de personnes décédées», a dit devant la presse un représentant de la police, Tsang Shuk-yin.

Trois jours de fouilles

Ce bilan a été actualisé après que la police eut inspecté trois tours supplémentaires sur les huit du complexe résidentiel de Wang Fuk Court, dans le district de Tai Po.

Le sinistre s'est déclaré mercredi après-midi, pour des raisons encore inconnues, apparemment dans les parties inférieures des filets de protection couvrant le chantier de rénovation du complexe et protégeant de la poussière et des chutes d'objets.

L'incendie d'immeuble le plus meurtrier en 45 ans

Le feu a gagné les autres tours à grande vitesse, apparemment favorisé par les filets, les panneaux de mousse et l'emploi, commun à Hong Kong, de bambou plutôt que de métal pour les échafaudages.

C'est l'incendie d'immeuble le plus meurtrier depuis 1980 dans le monde, à l'exclusion de feux survenus dans des nightclubs, des prisons ou des centres commerciaux, d'après des recherches dans la base de données des catastrophes de l'Université de Louvain en Belgique.