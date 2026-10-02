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Crise du diesel et pétrole
Le G7 va libérer 100 millions de barils pour calmer les prix

Les pays du G7, sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie, libéreront jusqu'à 100 millions de barils de diesel et pétrole brut d'ici février 2027 pour réduire les prix à la pompe.
Publié: il y a 8 minutes
Les pays du G7 vont puiser jusqu'à 100 millions de barils dans leurs stocks stratégiques.
Photo: Ryan Jenkinson
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ATS Agence télégraphique suisse

Les pays du G7 vont prélever sur leurs stocks «jusqu'à 100 millions de barils» de diesel et pétrole brut «dans les quatre mois» à venir pour faire baisser la pression sur les prix à la pompe, a annoncé vendredi Emmanuel Macron. Ils ont également convenu de ne pas limiter leurs exportations en la matière.

«On a décidé de relâcher les stocks stratégiques de diesel et de pétrole brut sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie (..) pour pouvoir dans les quatre mois libérer jusqu'à 100 millions de barils», a déclaré le président français à l'issue d'une réunion des présidents et chefs de gouvernement du G7.

«Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation, d'interdiction d'export entre les membres du G7», a-t-il également précis, en soulignant que Donald Trump, qui avait menacé de réduire celles de gaz états-unien, avait aussi été «très clair sur ce point». Ces décisions «devraient faire baisser les prix» des carburants, a-t-il insisté.

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