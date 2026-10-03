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Un déluge de plusieurs heures
Une centenaire meurt à cause des inondations

Une femme de 102 ans est décédée dans des inondations provoquées par de violents orages à Madrigueras, dans le sud-est de l’Espagne. Les pluies ont transformé les rues de cette localité en torrents, emportant plusieurs véhicules.
Publié: il y a 5 minutes
Photo: Instagram / @masquealba
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AFP

Une femme de 102 ans est décédée lors des inondations provoquées par de fortes pluies dans la localité de Madrigueras, dans le sud-est de l’Espagne, a déclaré samedi à l’AFP un porte-parole du gouvernement régional de Castille-La Manche.

Des images de la Garde civile espagnole diffusées sur les réseaux sociaux montrent les rues de cette localité de 4000 habitants transformées en torrents, qui emportent des véhicules.

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Le porte-parole du gouvernement régional a confirmé le décès de cette femme de 102 ans, sans donner plus de détails. Les médias locaux ont indiqué que cette dernière avait été retrouvée à l’intérieur de son domicile, où l’eau avait atteint un mètre de hauteur.

Bâtiments inondés

L’épisode pluvieux a démarré vendredi après-midi, lorsqu’un déluge de plusieurs heures a déversé au moins 140 litres d’eau par mètre carré, a précisé le gouvernement de Castille-La Manche dans un communiqué.

Les services de secours œuvrent samedi «à la remise en état de la localité», les secouristes assistant les personnes touchées et enlevant les véhicules entassés dans les rues, précise le communiqué. Parmi les bâtiments inondés figure celui du centre de santé local, où une équipe de la Croix-Rouge s’est rendue pour fournir ses services.

L’agence météorologique nationale Aemet a publié vendredi un bulletin signalant un phénomène «d’averses et d’orages très violents et persistants» dans l’est de l’Espagne, épisode qui pourrait durer jusqu’à dimanche.

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